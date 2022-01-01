Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Да и да
Да и да, 2013: актеры и роли
Да и да
2013 / Россия
Трейлер
4.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Да и да, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Валерия Гай Германика
В ролях
Агния Кузнецова
Александр Виноградов
Владимир Дубосарский
Александр Горчилин
Оксана Земляникова
Юрий Турбин
Лариса Баранова
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»