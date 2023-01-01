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Да и да Да и да
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Да и да 2013 / Россия
4.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Награды и номинации фильма Да и да

Вся информация о фильме
ММКФ 2014 ММКФ 2014
Лучшая режиссёрская работа
Победитель
Приз Жюри международной прессы (ФИПРЕССИ) за лучший фильм Основного конкурса
Победитель
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