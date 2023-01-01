Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрак у озера"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Идеальный парень
Идеальный парень, 2015: актеры и роли
The Perfect Guy
Идеальный парень
2015 / США
5.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Идеальный парень, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид М. Розенталь
David M. Rosenthal
В ролях
Санаа Лэтэн
Sanaa Lathan
Майкл Или
Michael Ealy
Моррис Честнат
Morris Chestnut
Кэтрин Моррис
Kathryn Morris
Шеннон Лучио
Shannon Lucio
Холт МакКэллани
Holt McCallany
Рутина Уэсли
Rutina Wesley
Ронни Джин Блевинс
Ronnie Gene Blevins
Дэвид Старзик
David Starzyk
В прокате
Премьеры
Онлайн
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мизантроп
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, драма
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, приключения
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Гремлины: Хранители леса
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы
Зверолэнд
Отзывы
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове