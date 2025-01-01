Проклятый дух Шредингера: в «Магической битве» официально оживили самого ненавистного злодея тайтла – фанаты 5 лет считали, что он погиб

Зрители прощали «Невскому» многое, но это не забыли: как воскрес Фома в пятом сезоне?

Думали, «Глазами пса» — оригинальная новинка? В 90-х уже был хоррор, где собака защищала хозяев от сверхъестественного

Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)

Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается

«Худший фильм, который я когда-либо снимал»: треш-триллер Тарантино о маньяке-каскадере провалился в прокате, но обрел культовый статус

У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ

Зрители полюбили «Няню Оксану» и требуют продолжения: есть одна загвоздка — 2-го сезона может не быть

Собрал 2.3 млрд рублей: лишь один российский фильм в 2024-м стал королем проката – из-за него даже «Веном» плачет в сторонке

Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания