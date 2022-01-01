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Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни
Киноафиша Фильмы Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни, 2014: актеры и роли
En duva satt på en gren och funderade på tillvaron Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни 2014 / Швеция / Германия / Норвегия / Франция
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рой Андерссон Рой Андерссон Roy Andersson
В ролях
Хольгер Андерссон Holger Andersson Лотта Ларссон Charlotta Larsson Лотти Тёрнрос Lotti Törnros Ола Стенссон
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