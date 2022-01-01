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Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни
Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни, 2014: актеры и роли
En duva satt på en gren och funderade på tillvaron
Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни
2014 / Швеция / Германия / Норвегия / Франция
Трейлер
7.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рой Андерссон
Roy Andersson
В ролях
Хольгер Андерссон
Holger Andersson
Лотта Ларссон
Charlotta Larsson
Лотти Тёрнрос
Lotti Törnros
Ола Стенссон
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