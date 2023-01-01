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Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни
Киноафиша Фильмы Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни Трейлеры фильма «Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни»
En duva satt på en gren och funderade på tillvaron Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни 2014 / Швеция / Германия / Норвегия / Франция
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Трейлеры фильма «Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни»

Вся информация о фильме
Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни - трейлер с закадровым переводом
 
Трейлер с закадровым переводом
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Бугимен. Начало легенды
Бугимен. Начало легенды
2023, Испания / Уругвай, приключения, комедия, ужасы
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Капитан Марвел 2
Капитан Марвел 2
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
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