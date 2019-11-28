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Темный мир
Отзывы о фильме «Темный мир»
Finsterworld
Темный мир
2013 / Германия
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Раиса Захарова
28 ноября 2019, 19:00
Оценка
Фильм очень фантастичный, впечатляющий, интригующий. Посмотрев этот фильм получила фантастичное впечатление, бурю эмоций. Очень все шикарно впечатляюще интригующе,что будет дальше. Фильме очень все мистично, которая увлекает весь фильм за собой. Очень современно придумано с сюжетом фильма. Все суперски придумано прямо нету слов. Просто похоже все как на сказку особенно под конец фильма. Отличная игра актеров особенно подводные съемки впечатляюще.
28 ноября 2019, 19:00
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