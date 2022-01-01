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Темный мир
Темный мир, 2013: актеры и роли
Finsterworld
Темный мир
2013 / Германия
7.4
Оцените
14
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Темный мир, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрауке Финстервальдер
Frauke Finsterwalder
В ролях
Кристоф Бах
Christoph Bach
Маргит Карстенсен
Margit Carstensen
Якуб Гершал
Jakub Gierszał
Коринна Харфух
Corinna Harfouch
Сандра Хюллер
Sandra Hüller
Карла Юри
Carla Juri
Михаэль Кранц
Michael Kranz
Йоханнес Криш
Johannes Krisch
Михаэль Мертенс
Michael Maertens
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