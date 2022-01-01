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Темный мир
Киноафиша Фильмы Темный мир Темный мир, 2013: актеры и роли
Finsterworld Темный мир 2013 / Германия
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Темный мир, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрауке Финстервальдер Frauke Finsterwalder
В ролях
Кристоф Бах Christoph Bach Маргит Карстенсен Margit Carstensen Якуб Гершал Jakub Gierszał Коринна Харфух Corinna Harfouch Сандра Хюллер Сандра Хюллер Sandra Hüller Карла Юри Карла Юри Carla Juri Михаэль Кранц Michael Kranz Йоханнес Криш Йоханнес Криш Johannes Krisch Михаэль Мертенс Michael Maertens
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