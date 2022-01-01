Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Железный кулак 2 Железный кулак 2
Киноафиша Фильмы Железный кулак 2 Железный кулак 2, 2014: актеры и роли
The Man with the Iron Fists: Sting of the Scorpion Железный кулак 2 2014 / США
4.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Железный кулак 2, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роэль Рейн Роэль Рейн Roel Reiné
В ролях
Жу Жу Кэри-Хироюки Тагава Кэри-Хироюки Тагава Cary-Hiroyuki Tagawa RZA RZA RZA Дастин Нгуен Dustin Nguyen Грэйс Хуанг Сахайак Бунсанакит Чарли Рюдпоканон Карл Нг Carl Ng Хой Линь Andrew Lin Саймон Йин
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Приложение киноафиши