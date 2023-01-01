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Лапы
Лапы, 1997: актеры и роли
Paws
Лапы
1997 / Австралия / Великобритания
4.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Лапы, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Карл Цвики
Karl Zwicky
В ролях
Билли Коннолли
Billy Connolly
Нэйтан Кавалери
Nathan Cavaleri
Эмили Франсуа
Myriam François-Cerrah
Джо Петруцци
Joe Petruzzi
Кэролайн Джиллмер
Caroline Gillmer
Рэйчел Блейк
Rachael Blake
Сэнди Гор
Sandy Gore
Фрейя Мир
Хит Леджер
Heath Ledger
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