О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
Ради любви, только ради любви
Ради любви, только ради любви
Per amore, solo per amore
18+
исторический
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 54 минуты
Год выпуска
1993
Премьера в мире
1 января 1993
Дата выхода
30 апреля 1997
Испания
1 января 1993
Италия
Производство
Filmauro
Другие названия
Per amore, solo per amore, For Love, Only for Love, Por amor, sólo por amor
Режиссер
Джованни Веронези
В ролях
Диего Абатантуоно
Уго Конти
Пенелопа Крус
Марианджела Д’Аббраччо
Ренато Де Кармине
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ради любви, только ради любви
6.1
Человек с дождем в ботинках
(1998)
4.8
Дон Жуан
(1998)
5.4
Больше, чем любовь
(1996)
5.6
Ведьмы
(1996)
5.2
Селестина
(1996)
5.5
Среди красных
(1995)
5.4
Смешно, но не очень
(1994)
6.5
Это ложь
(1994)
4.7
Греческий лабиринт
(1993)
5.1
Бунтарь
(1993)
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
