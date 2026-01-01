Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ради любви, только ради любви
1 постер
Ради любви, только ради любви

Ради любви, только ради любви

Per amore, solo per amore 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Италия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1993
Премьера в мире 1 января 1993
Дата выхода
30 апреля 1997 Испания
1 января 1993 Италия
Производство Filmauro
Другие названия
Per amore, solo per amore, For Love, Only for Love, Por amor, sólo por amor
Режиссер
Джованни Веронези
В ролях
Диего Абатантуоно
Диего Абатантуоно
Уго Конти
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Марианджела Д’Аббраччо
Ренато Де Кармине
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
