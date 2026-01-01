Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Марианджела Д’Аббраччо
Mariangela D'Abbraccio
Марианджела Д’Аббраччо
Марианджела Д’Аббраччо
Mariangela D'Abbraccio
Дата рождения
27 мая 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Неаполь, Италия
Популярные фильмы
5.8
Ради любви, только ради любви
(1993)
5.8
Ради любви, только ради любви
Per amore, solo per amore
исторический
1993, Италия
