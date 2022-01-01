Молодые хулиганы, 2018

Режиссёр «Шрэка Третьего» и «Кота в сапогах» Крис Миллер совместно с дебютирующим в качестве режиссёра актёром Тимом Минчиным представляют вашему вниманию свой мультфильм «Молодые хулиганы». Голоса персонажам подарили такие известные актёры, как Марго Робби («Отряд самоубийц»), Роуз Бирн («Шпион», «Девичник в Вегасе»), Бен Мендельсон («Строго на Запад»), Наоми Уоттс («Кинг Конг», «Звонок») и Хью Джекман («Люди Икс», «Престиж»).

Музыкальный мультфильм «Молодые хулиганы» расскажет о маленьком кроличьем бандикуте, который убегает из родной норы. Оказавшись в большом и незнакомом мире, он попадает в удивительный круговорот событий. Это приключение, развернувшееся на австралийских просторах, он ещё долго не забудет.