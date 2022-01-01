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Larrikins

Молодые хулиганы, 2018

2018 / США
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Режиссёр «Шрэка Третьего» и «Кота в сапогах» Крис Миллер совместно с дебютирующим в качестве режиссёра актёром Тимом Минчиным представляют вашему вниманию свой мультфильм «Молодые хулиганы». Голоса персонажам подарили такие известные актёры, как Марго Робби («Отряд самоубийц»), Роуз Бирн («Шпион», «Девичник в Вегасе»), Бен Мендельсон («Строго на Запад»), Наоми Уоттс («Кинг Конг», «Звонок») и Хью Джекман («Люди Икс», «Престиж»).

Музыкальный мультфильм «Молодые хулиганы» расскажет о маленьком кроличьем бандикуте, который убегает из родной норы. Оказавшись в большом и незнакомом мире, он попадает в удивительный круговорот событий. Это приключение, развернувшееся на австралийских просторах, он ещё долго не забудет.

- В австралийском сленге оригинальное название мультфильма Larrikins означает бунтующую юность

- Хью Джекман в трейти раз озвучивает анимационного героя студии Dreamworks. До этого были «Смывайся!» и «Хранители снов»

- Марго Робби, Наоми Уоттс, Хью Джекман, Бен Мендельсон и Роуз Бирн все являются выходцами из Австралии, у которых сложилась успешная карьера в Голливуде

- Джеки Уивер и Бен Мендельсон до этого играли вместе в фильме «По вольчим законам»

Когда кроличий бандикут покидает защищенную нору своей семьи, он попадает в музыкальное приключение в мистической австралийской глубинке.

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Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2018
Прокатчик UPI
Режиссер
Тим Минчин
Тим Минчин
Все актеры и съемочная группа
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