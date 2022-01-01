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Зажигая звезды
Зажигая звезды, 2014: актеры и роли
Set Fire to the Stars
Зажигая звезды
2014 / Великобритания
Трейлер
6.5
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Зажигая звезды, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энди Годдард
Andy Goddard
В ролях
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Селин Джонс
Celyn Jones
Келли Райлли
Kelly Reilly
Стивен Макинтош
Steven Mackintosh
Ширли Хендерсон
Shirley Henderson
Кевин Элдон
Kevin Eldon
Стив Спайрс
Steve Speirs
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