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Фильмография
Шерил Купер
Sheryl Cooper
Киноафиша
Персоны
Шерил Купер
Шерил Купер
Sheryl Cooper
Дата рождения
20 мая 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Денвер, США
Популярные фильмы
7.0
Супер-пупер Элис Купер
(2014)
Фильмография Шерил Купер
7
Супер-пупер Элис Купер
Super Duper Alice Cooper
документальный, мюзикл
2014, Канада
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