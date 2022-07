Американская Вальгалла, 2017

Где-то весной 2015-го года Джош Хомми, лидер популярной американской рок-группы Queens of the Stone Age, получил неожиданную смс-ку. В ней содержался вопрос: «А не поработать ли нам вместе над альбомом?» В конце стояла подпись: «Игги Поп». Лидер легендарных The Stooges и монументальная фигура всей мировой рок-музыки в целом, Игги Поп задумался о том, что в его долгой и извилистой карьере не хватает одного мощного финального заявления – и для работы над ним решил обратиться к представителям более молодого поколения, когда-то выросшего на его музыке. Год спустя записанная вместе пластинка «Post Pop Depression», в создании которой приняли участие музыканты и Queens of the Stone Age, и Arctic Monkeys, стала одним из ярчайших событий музыкального года. Документальный фильм фиксирует процесс работы над проектом, от первых демо-записей, сделанных в студии Хомми в калифорнийской пустыне, до триумфальных международных гастролей музыкантов вместе с Игги, кульминацией которых стал аншлаговый концерт в лондонском Royal Albert Hall.