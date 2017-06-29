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Американская Вальгалла Американская Вальгалла
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American Valhalla

Американская Вальгалла, 2017

2017 / США
7.5 Оцените
15 голосов
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О фильме

Где-то весной 2015-го года Джош Хомми, лидер популярной американской рок-группы Queens of the Stone Age, получил неожиданную смс-ку. В ней содержался вопрос: «А не поработать ли нам вместе над альбомом?» В конце стояла подпись: «Игги Поп». Лидер легендарных The Stooges и монументальная фигура всей мировой рок-музыки в целом, Игги Поп задумался о том, что в его долгой и извилистой карьере не хватает одного мощного финального заявления – и для работы над ним решил обратиться к представителям более молодого поколения, когда-то выросшего на его музыке. Год спустя записанная вместе пластинка «Post Pop Depression», в создании которой приняли участие музыканты и Queens of the Stone Age, и Arctic Monkeys, стала одним из ярчайших событий музыкального года. Документальный фильм фиксирует процесс работы над проектом, от первых демо-записей, сделанных в студии Хомми в калифорнийской пустыне, до триумфальных международных гастролей музыкантов вместе с Игги, кульминацией которых стал аншлаговый концерт в лондонском Royal Albert Hall.

7.5 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2017
Премьера в мире 29 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Джош Хомме
В ролях
Игги Поп
Игги Поп
Джош Хомме
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Американская Вальгалла 3 постера
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Игги Поп задумчиво ковыряется в носу, а потом без всякого стеснения облизывает палец. Камера скользит по его немолодому, странно изогнутому телу, которое сжалось в загорелом несовершенстве. Выругавшись «F*ck», он запускает свою дребезжащую музыкальную машину, то крича, то мурлыкая «Break Into Your Heart». А рядом совсем другой Джош Хомме − погруженный в себя и свою гитару, перебирающий татуированными пальцами толстые струны. Его бордовый пиджак пестрит блестками,…
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Кадры из фильма Все кадры
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