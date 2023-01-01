Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джой Джой
Киноафиша Фильмы Джой Награды и номинации фильма Джой
Joy Джой 2015 / США
7.1 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Джой

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Лучшая женская роль
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Related video
Самые верные мужчины носят эти имена: их женам повезло
Эту странную рыбу в СССР любили все без исключения: сейчас никто не купит
Тест: какой у вас тип мышления?
Эту глупую ошибку в фильме «Иван Васильевич» замечают только образованные люди: проверьте себя
Испортил образ: Киркоров сдал Нетребко с потрохами в самый неожиданный момент
Эта песня Шатунова оказалась пророческой: от слов мурашки по коже
До сих пор забыть не может: как сейчас выглядит бывшая жена Александра Серова
Сына Королевой с невестой-стриптизершей унизили на Comedy Club: вот как это было
Свергнул короля Киркорова: главным артистом России провозгласили неоднозначного певца
Старый фонд и убогая квартира: звезда «Татьяниного дня» подарила матери квартиру и привела народ в ярость
В таком можно жить: как выглядит личный вагон Киркорова, в котором он ездит по России
Ребенок непутевых родителей: единицы знают, что у Пугачевой есть приемный сын
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше