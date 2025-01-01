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Киноафиша Фильмы Джой Цитаты из фильма Джой

Цитаты из фильма Джой

Joy Никогда не думай, что мир тебе что-то должен, потому что он этого не делает. Мир тебе ничего не должен.
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Rudy [Относится к своей бывшей жене] Знаешь, кто ты? Ты как утечка газа. Мы тебя не видим, не чувствуем запаха, а ты тихо всех нас убиваешь.
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Joy [после того, как Пегги пошла на встречу без разрешения] Больше никогда не говори от моего имени о моём деле.
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Young Joy [Молодая Джой говорит Джой во время кошмара] Когда ты прячешься — ты в безопасности, потому что люди тебя не видят. Но забавная штука в прятках: ты даже от себя самого скрываешься.
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Mimi [о Тони и Джой] Они были лучшей разведённой парой в Америке. Намного лучшими друзьями, чем мужем и женой.
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Кристи 5 лет Мими сказала, что именно ты рождена, чтобы вести нас к успеху.
Джой Нет, Кристи, Мими ошибалась. Мир не *даёт* тебе возможности, мир их разрушает. Он разбивает сердце. Мне следовало послушать мать, когда мне было десять. Мне следовало провести остаток жизни, смотря телевизор и прячась от мира, как мама. Так что я больше не хочу слышать про Мими. Она ошибалась, была в облаках, и в голове у неё были глупые идеи, которые она вложила и в меня. Но это?
[берёт швабру]
Джой Эта глупая, глупая идея!
[бросает швабру]
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Neil Walker Вот мы и здесь.
Joy Вот мы и здесь. Враги в бизнесе.
Neil Walker Враги в бизнесе. И друзья.
Joy Да, и друзья.
Neil Walker Скажу тебе кое-что, только ты никому не рассказывай.
Joy Я не знаю, кто ты и о чем говоришь.
Neil Walker Вот что я и хотел услышать.
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Mimi [закадровый голос]
[Джой стоит у смертного одра бабушки]
Mimi В тот день мне так не хотелось её покидать. Мне было столько всего, что я хотела ей сказать... и моей правнучке. Мне казалось, что я должна остаться рядом и присматривать за ней.
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[последние слова]
Молодая Джой [старшая Джой вспоминает младшую себя] Вот это — особая сила. Это особая сила. И тогда я начала строить свой собственный дом, где бы я жила и создавала чудо, чтобы весь мир мог увидеть и полюбить его.
Мими [за кадром] Она не знала, что всё это случится, когда шла в тот день.
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Trudy Ты в комнате, на столе лежит пистолет, а другой человек — твой соперник в бизнесе. Победить может только один из вас. Но ты защитила свой бизнес и деньги Мориса. Ты берёшь пистолет, Джой?
Joy Очень странный вопрос.
Trudy В этом вопросе нет ничего странного. Это деньги. Ты берёшь пистолет?
Joy Я беру пистолет.
Trudy Хорошо. Я запомню, что ты так сказала... когда поговорю с моим адвокатом.
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Neil Walker Можно сказать, что мы друзья в бизнесе.
Joy Друзья в бизнесе. Да.
Neil Walker Тогда пообещаем друг другу: если однажды, а этот день может настать, мы станем соперниками в бизнесе — останемся друзьями. Вот это настоящая дружба.
Joy Друзья в бизнесе. Согласна, пожмём руки.
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Sharon [у входной двери] Он сломлен, ему больше некуда идти. Он живет в моем доме уже два года.
Joy Ой, папа, мне так жаль.
Rudy Ага...
Joy Но ты знаешь, Тони живет в подвале.
Rudy Твой бывший муж не должен жить в твоем подвале, так разводиться неправильно.
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Trudy Мой покойный муж Морри — я встретила его в Милане на торговой выставке, посвящённой купальникам — говорил: «Плавать под парусом зимой — лучшее сравнение с жизнью в мире бизнеса».
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Mimi [рассказ за кадром] Она могла терпеть почти всё... но когда приходило время принимать жёсткие меры — она принимала жёсткие меры.
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