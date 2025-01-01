JoyНикогда не думай, что мир тебе что-то должен, потому что он этого не делает. Мир тебе ничего не должен.
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Rudy[Относится к своей бывшей жене]Знаешь, кто ты? Ты как утечка газа. Мы тебя не видим, не чувствуем запаха, а ты тихо всех нас убиваешь.
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Joy[после того, как Пегги пошла на встречу без разрешения]Больше никогда не говори от моего имени о моём деле.
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Young Joy[Молодая Джой говорит Джой во время кошмара]Когда ты прячешься — ты в безопасности, потому что люди тебя не видят. Но забавная штука в прятках: ты даже от себя самого скрываешься.
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Mimi[о Тони и Джой]Они были лучшей разведённой парой в Америке. Намного лучшими друзьями, чем мужем и женой.
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Кристи 5 летМими сказала, что именно ты рождена, чтобы вести нас к успеху.
ДжойНет, Кристи, Мими ошибалась. Мир не *даёт* тебе возможности, мир их разрушает. Он разбивает сердце. Мне следовало послушать мать, когда мне было десять. Мне следовало провести остаток жизни, смотря телевизор и прячась от мира, как мама. Так что я больше не хочу слышать про Мими. Она ошибалась, была в облаках, и в голове у неё были глупые идеи, которые она вложила и в меня. Но это?
MimiВ тот день мне так не хотелось её покидать. Мне было столько всего, что я хотела ей сказать... и моей правнучке. Мне казалось, что я должна остаться рядом и присматривать за ней.
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[последние слова]
Молодая Джой[старшая Джой вспоминает младшую себя]Вот это — особая сила. Это особая сила. И тогда я начала строить свой собственный дом, где бы я жила и создавала чудо, чтобы весь мир мог увидеть и полюбить его.
Мими[за кадром]Она не знала, что всё это случится, когда шла в тот день.
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TrudyТы в комнате, на столе лежит пистолет, а другой человек — твой соперник в бизнесе. Победить может только один из вас. Но ты защитила свой бизнес и деньги Мориса. Ты берёшь пистолет, Джой?