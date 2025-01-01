Кристи 5 лет Мими сказала, что именно ты рождена, чтобы вести нас к успеху.

Нет, Кристи, Мими ошибалась. Мир не *даёт* тебе возможности, мир их разрушает. Он разбивает сердце. Мне следовало послушать мать, когда мне было десять. Мне следовало провести остаток жизни, смотря телевизор и прячась от мира, как мама. Так что я больше не хочу слышать про Мими. Она ошибалась, была в облаках, и в голове у неё были глупые идеи, которые она вложила и в меня. Но это?