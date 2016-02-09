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Ещё одна история Золушки Около двух десятилетий назад мечтательная мать-одиночка, вкалывающая на нескольких работах, изобрела практически волшебную на тот момент швабру, в результате чего стала одной из самых успешных женщин-изобретательниц последнего времени. Её история вдохновила Дэвида О. Расселла снять фильм, посвящённый всем представительницам прекрасного пола, которые находят в себе силы бороться за собственное счастье, не прибегая к мужскому покровительству. Хоть картина и основана на…