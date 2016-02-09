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Джой Джой
Киноафиша Фильмы Джой Отзывы о фильме «Джой»
Joy Джой 2015 / США
7.6 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Джой»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Ещё одна история Золушки Около двух десятилетий назад мечтательная мать-одиночка, вкалывающая на нескольких работах, изобрела практически волшебную на тот момент швабру, в результате чего стала одной из самых успешных женщин-изобретательниц последнего времени. Её история вдохновила Дэвида О. Расселла снять фильм, посвящённый всем представительницам прекрасного пола, которые находят в себе силы бороться за собственное счастье, не прибегая к мужскому покровительству. Хоть картина и основана на…

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slivo 9 февраля 2016, 02:07
Кино помогающее по жизни, вдохновляет, смотреть интересно, забавные герои, Дженнифер неотразима!!!!

Рекомендую!!!!!!!!!
9 февраля 2016, 02:07 Ответить
Termik82 27 апреля 2016, 01:15
обновления сайта разочаровывают((( И где старые отзывы к фильмам ??? Где смаилы??...
27 апреля 2016, 01:15 Ответить
Константин Поздняков 25 июля 2019, 09:20
Оценка
Смотреть стоит
25 июля 2019, 09:20 Ответить
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