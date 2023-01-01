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Джой
Джой, 2015: актеры и роли
Joy
Джой
2015 / США
Трейлер
7.6
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Джой, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид О. Расселл
David O. Russell
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Элизабет Рем
Elisabeth Röhm
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Изабелла Росселлини
Isabella Rossellini
Вирджиния Мэдсен
Virginia Madsen
Эдгар Рамирес
Edgar Ramirez
Эрика МакДермотт
Erica McDermott
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