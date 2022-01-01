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Академия Рашмор
Академия Рашмор, 1998: актеры и роли
Rushmore
Академия Рашмор
1998 / США
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Академия Рашмор, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Андерсон
Wes Anderson
В ролях
Джейсон Шварцман
Jason Schwartzman
Билл Мюррей
Bill Murray
Оливия Уильямс
Olivia Williams
Сеймур Кэссел
Брайан Кокс
Brian Cox
Мейсон Гэмбл
Mason Gamble
Люк Уилсон
Luke Wilson
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