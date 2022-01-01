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Академия Рашмор Академия Рашмор
Киноафиша Фильмы Академия Рашмор Академия Рашмор, 1998: актеры и роли
Rushmore Академия Рашмор 1998 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Академия Рашмор, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Андерсон Уэс Андерсон Wes Anderson
В ролях
Джейсон Шварцман Джейсон Шварцман Jason Schwartzman Билл Мюррей Билл Мюррей Bill Murray Оливия Уильямс Оливия Уильямс Olivia Williams Сеймур Кэссел Брайан Кокс Брайан Кокс Brian Cox Мейсон Гэмбл Mason Gamble Люк Уилсон Люк Уилсон Luke Wilson
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