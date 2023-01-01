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Киноафиша Фильмы Большие надежды Большие надежды, 1998: актеры и роли
Great Expectations Большие надежды 1998 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Большие надежды, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Альфонсо Куарон Альфонсо Куарон Alfonso Cuaron
В ролях
Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow Хэнк Азария Хэнк Азария Hank Azaria Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Энн Бэнкрофт Anne Bancroft Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Ким Диккенс Ким Диккенс Kim Dickens Нелл Кэмпбелл Nell Campbell Джош Мостел Josh Mostel
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