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Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы"
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Большие надежды
Большие надежды, 1998: актеры и роли
Great Expectations
Большие надежды
1998 / США
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Большие надежды, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Альфонсо Куарон
Alfonso Cuaron
В ролях
Итан Хоук
Ethan Hawke
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Хэнк Азария
Hank Azaria
Крис Купер
Chris Cooper
Энн Бэнкрофт
Anne Bancroft
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Ким Диккенс
Kim Dickens
Нелл Кэмпбелл
Nell Campbell
Джош Мостел
Josh Mostel
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