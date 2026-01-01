О фильме

Фильм  «Ещё» — первый настоящий фильм о группе «АукцЫон», основанной Леонидом Федоровым в 1978 году. Режиссер Дмитрий Лавриненко снимал фильм последние семь лет и побывал там, куда Федоров и сотоварищи и близко никого не подпускали: ездил с группой на гастроли и выпивал дома на кухне, праздновал пятидесятилетие Олега Гаркуши и присутствовал в студии при рождении альбома «Юла», передавал камеру самим музыкантам, когда они ездили в Америку записываться с легендарными Джоном Медески и Марком Рибо, и ловил на камеру самые сокровенные моменты выступлений группы.

Премьера фильма состоялась на закрытии международного фестиваля нового документального кино о музыке Beat Film Festival в июне 2014 года в Москве.  Всероссийский киномарафон организован компанией Beat Films, выросшей из фестиваля нового документального кино о музыке Beat Film Festival.

В ролях

Леонид Федоров
Олег Гаркуша
Дмитрий Озерский
Николай Рубанов
Михаил Коловский
Юрий Парфенов
Режиссер Дмитрий Лавриненко
Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2014
Бюджет €120 000
Производство Dmitry Lavrinenko Studio
Другие названия
Encore, More, Ещё

Рейтинг фильма

6.9
7 IMDb
