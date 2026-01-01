Фильм «Ещё» — первый настоящий фильм о группе «АукцЫон», основанной Леонидом Федоровым в 1978 году. Режиссер Дмитрий Лавриненко снимал фильм последние семь лет и побывал там, куда Федоров и сотоварищи и близко никого не подпускали: ездил с группой на гастроли и выпивал дома на кухне, праздновал пятидесятилетие Олега Гаркуши и присутствовал в студии при рождении альбома «Юла», передавал камеру самим музыкантам, когда они ездили в Америку записываться с легендарными Джоном Медески и Марком Рибо, и ловил на камеру самые сокровенные моменты выступлений группы.

Премьера фильма состоялась на закрытии международного фестиваля нового документального кино о музыке Beat Film Festival в июне 2014 года в Москве. Всероссийский киномарафон организован компанией Beat Films, выросшей из фестиваля нового документального кино о музыке Beat Film Festival.