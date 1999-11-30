Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Аннетт Тандерод Берглид
Maria Annette Tanderø Berglyd
Дата рождения
30 ноября 1999
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Стрелец
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник
Популярные фильмы
6.8
Йорген + Анна = любовь
(2011)
5.8
Тайна Рагнарока
(2013)
Фильмография Мария Аннетт Тандерод Берглид
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Приключения
Семейный
Год
Все
2013
2011
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.8
Тайна Рагнарока
Gåten Ragnarok
боевик, приключения
2013, Норвегия
6.8
Йорген + Анна = любовь
Jorgen + Anne = sant
детектив, семейный
2011, Норвегия
