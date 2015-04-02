Наша рецензия

В 2014 году все СМИ трубили о «Левифане», скандальном фильме, который наше Министерство культуры запрещало к просмотру, в то время как его награждали на Каннском фестивале за лучший сценарий и номинировали на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Шуму было действительно много, картину обсуждали критики и простые зрители, мнение кардинально расходилось, но сошлось в одном - от «Левиафана» можно впасть в серьезную депрессию. Вообще, реальная…