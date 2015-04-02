В 2014 году все СМИ трубили о «Левифане», скандальном фильме, который наше Министерство культуры запрещало к просмотру, в то время как его награждали на Каннском фестивале за лучший сценарий и номинировали на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Шуму было действительно много, картину обсуждали критики и простые зрители, мнение кардинально расходилось, но сошлось в одном - от «Левиафана» можно впасть в серьезную депрессию. Вообще, реальная…
Это не верно, мон шер. Монархия изначально построена на классовом не равенстве, и кастовом разделении. О какой конкуренции и демократии там может идти речь?? ЧТо они производят кроме нефти? Гастеры у них живут хуже чем у нас, у них они рабы, я это видел своими глазами. Цитата (peacefrog, 22/02/2015 - 01:19:49):А на самом деле Эмираты - это не классическая монархия, а просто конфедеративное государство (как Швейцария примерно), состоящее из содружества монархий.
Ты сравнил конечно. Может это вобще Амстердам?✊ Цитата (peacefrog, 22/02/2015 - 01:19:49):аконы в Эмиратах соблюдают очень строго и вообще там любят порядок.
Ну да, как в Северной Корее. Полный порядок согласен. Очень быстро могут что нибудь отрезать, ведь вся власть у старого, безумного араба, с его миропониманием. Вдруг он проснется в плохом настроении, а тут Фрог говорят пил на пляже всю ночь. Приведут тебя на четный суд халифа, он за завтраком отправить тебя на виселицу. Ну и все вообщем✊
Ну а где сами показатели то>? Чем лучше в цифрах?
Да там живет миллион человек, остальные либо туристы либо обслуга гастеров. Поэтому на душу человека там все всегда будет лучше чем в Америке даже. Но это замок на песке, размером с Рязанскую область, в миллион человек с одним королем. Без поддержки Американцев, их бы уже не было, сам понимаешь. Тот же ИГИЛ уже у ворот. Да в принципе я ничего против не имею ОАЭ, пусть ЖИВУТ как хотят, ведь я не не до европеец, которому везде надо демократию наладить.
Нет мон шер, не так. Жителям Европы придется мерзнуть, и увеличивать цены на свои товары, потому что американцам так выгодно. А кто в Европе вообще реально может че то залупиться против Америки?? Меркель?✊ Франсуа? Или может неизвестный президент Бельгии сможет послать Обаму???
Я согласен что в Европе на данный момент эталон порядка и демократии, толерантности и всего всего, только они в жопе, и их сожрут беженцы из Африки и Азии, которых подгоняет напалмовая демократия.
А так я согласен со всем про Европу. Только они ничего уже не могут сделать, абсолютно ничего.
Ну да конечно✊ . Мы говорим про парней из Белого Дома, которые из любви к человечеству и демократии, сожгли народу напалмом больше, чем фашисты?? О да, они ни на кого не влияют, они тупо приезжают в любую страну Европы, ставят раком президента/канцлера/королеву и предлагаю выбор (как в Голивудском фильме) , либо ты САМОСТОЯТЕЛЬНО примешь нужное решение, либо тебя ждет участь Слободана Милошевича..
Но ты можешь продолжать верить, что в мире царит добро, справедливость и бла бла бла.
Если бы мы все верили в ту чушь, которой тебе промыли мозг в европе, то мы были бы уже мертвы. Я просто не очень верю, что парни из Вашингтона, реально желают мне добра , счастья и процветания✊ ✊ . А что думают президенты Европы? Да кто их вобще слушает??
если кратко, то 3\4 в том, что произошло - виновата главная героиня, которая покончила жизнь самоубийством! мат, водка и роль церкви - не обязательны! можно было на второй или даже третий план это убрать .
а вообще, мне "Дурак" Быкова больше понравился ✊
p.s. русские режиссеры - снимайте фильмы о проблемах России, с решениями этих проблем!
(вспоминаю слова Жириновского о русских бандитских сериалах - "они постоянно расследуют убийства, а не их предотвращают!"(процитировал, как помню))
Если мне повезет как Ленину, то эта не совсем плохая идея, даст мне 10000000000 очков вперед, перед любой твоей идеей...😂
Казаки никогда не сидят в подвалах!!! сынок✊
Это наверное ужасно.. Кстати наши Градами не воют, это оружие для тупых Укропов, у нас давно Ураганы и так далее. Но не вижу смысла спец отрядам РФ, входить в рукопашный бой, зачем нам груз 200? Пусть горят в гиене огненной. Тебе то что? Ты кстати забыл упомянуть, про наемные армии : пояков, чехов, америкосов и так далее. Мне если честно никого из них не жалко. Я бы на месте Путина, просто тренировал свои РАВ и РВСН войска, эксперементальные ракеты дальнего действия, кассетные бомбы, зомби, тараканов убийц, но людей своих в последнюю очередь.
Но кстати ты опоздал, Украина обосралась, Америка походу тоже, приветствуем две новые славянские республики ДНР и ЛНР!!! ✊
Фрог, ну мы же знаем от куда у тебя все инфа..... от Морфиуса✊ Ты передавай, передавай траву то✊
Ты не видишь смысла? А расскажи, может ты видишь смысл в том, что русские военные проводят свой отпуск в зоне боевых действий?
Ну во первых дружок, военный, если он записался в контрактники, обязан выполнять приказы, хотя бы просто потому что , самостоятельно подписался на это, и получал все время деньги. Какого он вобще пошел в контрабасы, если он не собирался воевать? Позор тем воякам, что бояться воевать. Это их работа! Отдельный момент, что в РФ сейчас не могут им оформить боевые, и они понимают что моугт умереть бесплатно, это очень плохо, но вопрос решается. А где они проводят отпуск это в принципе никого не волнует. Это СОЛДАТЫ, они должны выполнять свой долг и все.
Я служил срочку и видел кучу бесполезных контрабасов. Они тупо приходили каждый день в часть и бухали, а им платили зарплату. Так пусть теперь не много поработают. Причем поверь, 50%-60% из них просто мечтают отправиться туда , что бы убивать фашиков и америкосов. Даже бесплатно.
А кто готов покинуть Москву? К чему тогда эти постоянные разговоры на высшем уровне?
Я вобще не про то. Куча народу есть что бы заняться землей. Да хоть бы теже Китайцы. Мне просто еще мало лет, что бы я все бросил и осел на земле. НО, этот вариант возможен. Вот и все. Без истерик.
Я кроме футбола, телевизор не смотрю. И прекрасно понимаю что это пропаганда. Ну и что? В толерантной Европе, закрывают каналы, которые называют Укр войска - карателями. Почему? Нельзя давать другую точку зрения? А как же Сирия? там все ровно на оборот. ЛНР и ДНР повстанцы, прямо как в Звездных Войнах, НАШИ С ТОБОЙ ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ, говорящие на одном языке с нами. Кого должен поддерживать я?? Каких то тупых негров что ли?
Ну ну, и на самолете , на котором ты прилетел в дикую Рашку, его наверное заправили гелием✊ ✊ .
Ты конечно можешь верить в это светлое, экологическое будущее, но реальность такова, что Капитализм, просто не даст шанса зеленым технологиям. Никто не заставляет покупать Укрофашистов газ, идут они в жопу, просто через низ труба проходит. И я лично видел запись Яценюка на совещании в министерстве, где он говорит, что если русские отрежут трубу и пустят через Южный, то Украина попадет в 16 век. Как это понимать Еремеев?? Давайте либо платите, либо идите в 16 век, какого хера? Где тут справедливость? ОАЭ тоже ничего не производят кроме нефти, и почему власть там передается по наследству, так какого хрена ты не звонишь во все колокола, если в ОАЭ полный тоталитаризм? ✊
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей,
И у берёз и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
Что под берёзами лежат,
И вам ответят их сыны -
Хотят ли русские войны! ✊
Сейчас надо надеяться только на то, что Украина и Америка проявят чудеса выдержки и не начнут полномасштабную войну, на этот раз уже с военными поставками и скорее всего напрямую против России.
Нет ничего смешнее, чем пытаться победить Россию на ее территории. Пусть летят. Я лично отрежу пару ушей от американского летчика. Это не Вьетнам. Так опять же думают 90% россиян. Короче кроме тебя, никто не ссыт вторжения Американцев. Тем более, с чего ты решил что у этих лохов, хватит смелости? Во имя чего они полетят на нас? Наверное ты думаешь, они просто без ума от любви у Украинцам? Малыш.. ✊
Ну да просто так , ген прокуратура решила посадить какую укроповскую телку. Зачем вобще им это? Они могли нацеплять примерно 500 000 телок из Украины. Глупости говоришь. Всем плевать на нее. Залезла на самолет, и хоть раз стрельнула по жилым кварталам с русским населением - электрический стул. Так думают 90% россиян.
НУ если не брать какие то секретные технологии, то в РФ, руками работают только русские (граждане РФ), а командуют экспаты, так вот если экспаты уедут, у них останутся русские замы, и ничего не изменится, технологии и специалисты уже здесь, а в случае с ЭМБАРГО, они станут востребованее в трое, и всем хорошо.
Да это годы, лет 10, надо будет чего то лишиться на это время. Но для тех кто пережил 90тые в РФ, что лишиться, это пустой звук✊ . Да прорвемся, не ссы!✊
Прожил лет 15 я там. Я своими руками столько картошки собрал, сколько за всю жизнь не съем)).
И кстати, жил в СНИИСХЕ (научно сельскохохяйственный инстиут - науч городок с полями). Те разработки , что придумали профессора, стянула фирма МОНСАНТО (ШТАТЫ) в начале 90х. По гугли кто это. Так что не понаслышке я знаю, я могу программу написать до сих пор, для фермерского участка, хотя уже 10 лет не касаюсь этого..
Ну ты только забыл сказать, как поставляет и через кого. Я вообще не пойму, почему бы нам просто не заварить было трубу на Украину. Кому надо, сами прийдут и построят трубы. А связь тут такая. Садиться в Украине и Сирии, про Америкский лидер в кресло, и решает больше не платить в РФ деньги за газ и нефть. Мы захотим поставлять через других, но через других нельзя, Американцы запрещают. И получается что либо отдавать бесплатно либо застрелиться. Ты считаешь это нормально для страны?✊
Инвестируют, и давно и много. Я повторю, ты много не знаешь, споришь без цифр и информации. ✊ ✊ ✊
Здесь я шутил, не горячись✊ . Я говорю о том, что при таком контингенте как у нас в стране, нац идей может стать только общий враг. Это плохо. По мне бы лучше идея полететь на Марс, НО, я в отличии от тебя не осуждаю выбор 70% сограждан. Это их водка и их выбор.✊
Это не быстро, но и не безнадежно. Тема реальная, я тебе точно говорю. Сейчас просто мало кто занимается и заботится о своей земле, у всех варварский подход к участку, много иностранцев занимается ей. В будущем, это вобще можно превратить в ЭкоТуризм. Только путевка на всю жизнь. Представь, тебе 45 лет, тебе надоело переливать из пустого в порожнее, у тебя есть не много денег и не много мозгов, ты захотел уехать от суеты и пробок, и ВОТ , тебе государство , на льготных основаниях дает землю, под с\х угодия. Страхует не урожай и форс мажоры. Это вопрос математики. Бесприбыльным этот бизнес (с учетом новых цен на продукты) просто не может быть. Фермеры сознательно себя загоняют в минуса (многие) что бы не платить кредиты. Но это все решаемо. Ты много просто не знаешь.
У тебя ооочень задорная трава, я смотрю. Высылай нам в Мск, а то тут никому не жалко чеченцев vs весь мир✊ Это прям как Хищник против Чужого, тебе видится?✊
Предыдущих стариков фашисты расстреляли, так что этим в любом случае будет по легче.
Слава Богу не бомбит Сирию, и мифический ИГИЛ.
Были и есть. Не секрет что НАТО расширяют на восток. Зачем спрашивается? Только не говори, что они с ИГИЛ бороться решили))
АААААААААА Еремеев, ты с какой страны к нам вернулся??? ИГИЛ это ТАЛИБАН! ОТкуда ты думаешь взялся ИГИЛ??? По периметру ИГИЛА, есть 10 лет ТОЛЬКО АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ, и ВСЕ. Как может образоваться 100 000 вооруженных до зубов людей, без поддержки США прямо у них под носом?? КАК? Где они еду тупо будут брать??
И согласись ИГИЛ очень удобно угрожает Саудитам (безороужным), и США очень удачно стало последним оплотом Саудитом перед вторжением ИГИЛ.
А ИГИЛ кстати бомбят только американцы, ПОТОМУ ЧТО ООН ЗАПРЕЩАЕТ БОМБИТЬ ПРОСТО ТАК НЕЗАВИСИМЫЕ СТРАНЫ!!! Это плохо бомбить другие страны!!! Очень плохо. А все что ты занешь, ты видиш по телеку про то как кто то в маске отрезал кому то голову, и только после этого тебя ОЧЕНЬ начал волновать мировой терроризм✊ Не верь телеку, вот и все
Кредиты и прозрачность их получения это проблема. НО, не забывай, что каждый второй россиянин, который пытается получить фермерский кредит, потенциально планирует кинуть государство. И они это знают, и он знает что они это знают. Собственно и мы все это знаем и понимаем, скидка на менталитет
Только кто-то импортирует овощи по всему миру теперь, а в стране умных на прилавках валяются полугнилые овощи собственного производства
Я мог бы все это начать, только надо жить на земле, а для меня переезд из Мск, пока не возможен.... Пока , потом может быть. Буду жить один в поле, выращивать с рабами свеклу, помидоры, писать книги буду, ловить рыбу✊ ✊
Фрог, дай нам смайлик с флагом РФ, это будет востребовано✊
Те кто и сейчас. Узбеки, китайцы, украинцы, молдаване, таджики, и русские алкаши, под чутким присмотром Московских инвесторов. Ничего сверхестественного ✊
Если интересно, могу ответить подробно, поскольку занимался этим вопросом в начале 2000ных на Ставропольских прериях✊
Я подниму цены на товар. Учитывая что моя продуктовая составляющая была на уровне 10% от всего заработка, то подьем на 100% в ценах, равен для меня +10% к совокупному доходу. Что бы ничего не изменилось, мне надо увеличить цены условно на 10%, так все сделают.
Зарплаты безусловно не поспевают, но ты вдруг заговорил о СОЦИАЛЬНОМ ВОПРОСЕ✊ , а это уже прямой путь к разговору о КОммунизме. А ты же вроде был апологетом Капитализма, так вот Капитализм, не терпит слабых, не можешь прокормить себя - сдохни!✊
Отвлекись хоть на день от комиксов, Гай Фокс, продукт не российский, значит проблемы у них, и давно. Никому не угрожающая военная машина на 1 триллион доларов в год!? Фрог ты трезвый пишешь?❗️
Не помогает, надо расколдовывать их с начала✊
Старушка мочит себя прекрасно и без чьей-либо помощи
Она защищается.
Только вот вопрос, когда было лучше в России чем сейчас? Если конечно Вы не ярый протокоммунист.✊
Ведь были же времена, когда Россия славилась своей медициной, своим образованием, сельским хозяйством, производством некоторым. Где это все сейчас? Вы лично готовы заплатить такую цену в обмен на плазму и вольксваген условный? И если верхи и так уже давно лечатся не в России и дети их учатся не в России, то вот что остается простым людям? И никакая навороченная плазма дома не поможет... Так и что ж выходит, лучше живется или нет? Как думаешь сам?
Ты противоречишь сам себе. Если тебе все нравилось все два года назад, то тебе нравился Путин, цена барреля 100$, нац проекты, жесткие приемы оппозиции и так далее. ТО есть косвенно ты поддерживал развал страны и вывод кучи денег за границу чиновниками. Теперь, тебе сказали, что мы нах ни в ком не нуждаемся, сами плазму сделаем, будем ездить в Сочи, поднимем свое производство и медицину, коли такая ситуация. Народ вроде объединился героической идеей, а тебе все опять не так✊ ✊ . Какая то уж слишком "подвижная" позиция, в которой не понятно, что полезно а что нет. Никто с тобой оголтело-патриотично не спорит, всегда есть проблемы. Но ты просто насаждаешь идеологию, мне допустим она не нравиться. Фильмы никуда не денуться. Их в худшем случае будут воровать из США бесплатно. Мы в изоляции, спокойно можем нарушать авторские права сколько угодно. Например я смогу производить смартфоны в Мытищах - Iphone. Какие проблемы? Не честно?✊ . Да в жопу все. Я кормлю своих детей и не хочу иммигрировать. А так лет десять посидим в стране, глядишь и наше поколение что то запустить в космос, что то кроме корпоративного фейерверка✊
Это смешно. А например, как ты посмотрел фильм "Рыжая Соня" первый раз в жизни"??
Ничего не измениться, кроме цены на билет, но и это не проблема, если пропорционально измениться денежная масса на руках, а это произойдет , потому что все по цепочке повышают цены, по факту плохо это когда резко, а когда все перестроятся, то нет проблем.
При чем, все (Европа) так и будут покупать нефть и газ, и им придется работать с рублем, никуда не деться. То есть рубль не может стать неликвидом ( при грамотном управлении конечно). При этом если мы НЕ будем покупать товары из за рубежа все больше и больше, то торговый баланс измениться сильно в нашу сторону, и это один из двух показателей страны (наиболее важный).
пока только базы НАТО. Гипотетически конечно. Но мне кажется глупо объяснять взрослому человеку, что военная машина, чья бы она не была, ЕСТЬ САМАЯ ГЛАВНАЯ И ПРЯМАЯ УГРОЗА ЛИЧНОСТИ И ДЕМОКРАТИИ В ПРИНЦИПЕ. Неважно чья она. На нашей планете, гармония может существовать только при наличии баланса. (баланса во всем). По пробуй поспорь с этим утверждением✊
Россия это люди, а не метофизические ОНИ и МЫ. Пойди и сделай что нибудь (я повторяюсь, знаю)). Мы никогда не вернемся в СССР, хотябы потому, что мы стырили все технологии которые нужны для жизни, при наличии ресурсев и людей. В случае полной изоляции (что врядли), нам уже ничто не мешает производить самим большую часть товаров. К нам уже на 25 лет зашли иностранные компании, они УЖЕ поделились опытом и технологиями. Все. Нам ничего не надо больше.✊ . К примеру, тут работает один большой концерн Европейский, производит он стройматериалы, завод в РФ, сырье из РФ, люди все кроме Ген.Дира местные из РФ. Представим что завтра они закрываются, ок, директор уезжает, завод достается самому проворному и товар под тем же брендом , так же производиться как и раньше... Им ооочень не выгодно уходить из РФ, уж я знаю наверняка ✊
в нашей стране немало приличных людей, которые много хорошего делают, ну или как минимум не делают ничего плохого и ведут себя, как люди. только как-то это ситуацию не сильно меняет. я, например, не выбрасываю мусор на улицах, начал с себя, так сказать, но как-то число тех, кто срет и считает это нормой, нифига не сокращается. и это самый простой пример. я уже не говорю про реальные масштабы.
Пока это происходит в первом поколении. Наши дети уже будут другими. Это не лозунг, это собственный опыт. Мусора на улицах Москвы например, в разы меньше чем в половине стран Европы, и что? ЧТо это значит?
Дороги в России, это проблема. Только вот по твоим словам, проблема больше всего это ЛЮДИ✊ . Я согласен, но что можно с этим сделать? Может в газовые камеры их? ✊ . Как говорит Шендерович, в России 70% людей это - люмпен. Так а что вы хотели, от поколения 90х из глубинки? Странно что они вообще живы... Вариантов нет, придется ждать пока последний из них умрет. Потом начнется ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОММУНИЗМ❗️
Я в обоих вариантах шучу.
Так а на что же ты согласен, я так и не понял??✊
А что именно ты думаешь не возможно делать у нас? Просто что бы ты понимал, любое производство сейчас, это не битва интеллектов, а экономическая необходимость помноженная на геополитическую вероятностьнеобходимость. Плазмы делают Китайцы в деревнях, за 200 долларов в месяц. В Америке не производиться почти ничего. Я лично не желаю себе Китайской продвинутой участи, пусть эти плазмы они и дальше собирают. Как только транспортное плечо будет кому либо дорого обходиться, (дороже чем дешевая рабочая сила), тогда это производство переедет по ближе к тебе. Это вопрос экономической целесообразности, в бытовом масштабе как минимум. А что до космоса, то после холодной войны, не было ничего. Американцы до сих пор не могут покинуть планету без наших носителей. Казалось бы...✊ .
Я повторюсь, ТАК СДЕЛАЙ ЧТО НИБУДЬ !!!✊
ТОЧНО! Может это земля проклята?✊
Ну это щедро про плаченое Обамой мнение, многие поддерживают в мире. Но бесплатно верить в это ...хм... ✊ ✊ .
Мне лично не нужна никакая охрана в виде НАТО. Если тебе надо, езжай в счастливые страны: Ливия, Афганистан, Ирак, Сербия и так далее, там все как ты любишь✊ .
Ну вот видишь, значит есть свет в конце тоннеля, значит и ты так можешь. Всмысле Стинг в фойе✊
Не всегда, все происходит, просто потому что кто то один что то захотел. Все взаимосвязано. Откуда ты знаешь, какое давление и на кого оказали Штаты за последнии два года, можем только предполагать.
Реально мне видно, что Штаты хотят отрезать нас от всех труб, нам это не выгодно, надеюсь ты с этим согласен. Но Путин почувствовал в себе силу, и вот к чему это все привело. Но это бы и так случилось, если бы они отрезали трубы. Поэтому лучше по бороться, чем тупо поверить в розовые сопли американцев, у которых в стране больше всего тюрем в мире. По крайне мере, нет ни одного примера на планете, где после посещения добрых войск НАТО, стало лучше, тупо НЕТ. Так во что мне верить? Путин говорит, я вот что сделал за последнии 15 лет, ты сам говоришь, что есть позитив, а какая альтернатива то?? Понятно, что началась охота на ведьм, холодная война 2. Но это совокупность факторов, а не просто чье то решение..
Ну ты же сам говоришь, мне нравился период жизни два года назад. А тогда еще все наши чиновники спокойно ездили на стыреные бабки в ЕС, купались в золоте. А теперь, сказка, ни один мент или гос.чиновник не может свалить на рубеж. Все их счета могут быть арестованы каждую минуту. Да можно сказать спасибо за санкции. Представь что только 1 млн ментов, ежегодно выезжал на границу и тратил там от 1000$ на человека, теперь все дома тратят. Этож хорошо для экономики РФ? Единственное плохо тем, кто получает прибыль в РФ в рублях, а живет за границей, у тех проблемы). Ты наверное именно по этому включился активно, пару лет тебя не видно было✊ ✊ . Сочувствую, но виноватых очень много, да и стоить понять, что мы ЩЕПКИ, плывущие в изменчивом океане
ЧТо б ты понимал, Американский суд, МНОГОКРАТНО, принимает решения , которые может принять только международная инстанция. Например, отнять бренд Бакарди у Кубинцев и отдать Американцам, или нагнуть Самсунг в пользу Американского ЭПЛА, или тот же Калашников, сами будут производить, без франшизы там какой то. Наивно думать, что суд чьейто страны, будет решать все объективно. Поэтому не вижу проблемы, если ситуация заставит послать их подальше со всеми авторскими правами, они уже это сделали.
Напиши книгу. Будешь как Пастернак✊ Великий человек, все прислушались к нему..
Это называется урбанизация. Такое происходит везде. У нас с\х деятельность лежит на боку, но оно есть, и есть земля. Нету техники, нету семенной базы, нету специалистов, а нету потому что развалилось все при твоем друге Ельцине, там тоже все как ты думали, только ничего хорошего не вышло. В смысле для народа не вышло. Да кстати я думаю, что российскому народу, никого кроме диктатора и не надо. Сильная страна и водка, вот идея. Эту точку зрения поддерживают более 70% у нас в стране. Я хоть себя и не причисляю к ним, да вот только считать с ними придется. Мы все детство слушали, как героически надо погибать, ты думаешь это не оставит отпечаток в сознании?? Да брось, у нас потерянное поколение. Из моих знакомых с детства, я только один занимаюсь своим бизнесом, а это не более 1% от числа. А чем все остальные занимаются? Ждут что то. ВОйны, зарплаты, революции, все равно чего. Очередное потерянное поколение.. Нам просто необходим диктатор✊
Я же писал, важен только платежный баланс страны, и все. У нас он в порядке.
Ну хоть какие то проблески в тебе есть✊ . Убей в себе потребителя✊
Если что, то можешь заносить меня в пятую колонну, патриот
Я имею ввиду к чему так сокрушаться о нравах в РФ, если не из чувств патриотизма??
Или да не уж то , тебе за мировую демократию обидно?✊ ✊ Тогда самое время, переехать и от туда мочить Родину старушку.
Цитата (eremeev, 12/02/2015 - 15:44:31):Не совсем понял что ты мне предлагаешь сделать то?
Да сделай хоть что то сам. От кого вы все ждете все время?✌️ ✊ ✊
Игра актеров-просто нет слов!
Когда гаишник вышел покурить на крыльцо-у меня у самого слезы на глаза навернулись
Шедевр.Из разряда,когда все гениальное-просто и понятно каждому
А ты замкни эту матрицу, возьми на себя ответсвенность за людей, потом говори....
Или давай по соревнуемся в патриотизме!? если в тебе хоть капля осталась ....✊
Игра актёров на высшем уровне !!!!!!
10/10 ✊
а так Народ советую еще глянуть фильмец "ДУРАК" тоже нашего производства! и по четче будет!
ну а Ливиафан - на 9 из 10 - спасибо актерам! и сюжетец достойный и снято, хорошей рукой! только чему тут удивляться )) нам пытались показать зеркало- в которое итак каждый день смотрим - удить не удалось )))) видели и по круче )))
Кстати, что бы все понимали КТО ОСНОВА СЮЖЕТА ФИЛЬМА то..✊
В том то и дело, что до какой поры и какого времени... Если почитать биографии\мемуары писателей диссидентов, то у них всегда был выбор. И более того, решение по ним и их книгам принимались, другими людьми, которые из-за своей серости и трусости, боялись потерять РАБОТУ, и перестраховываясь редактируя и блокируя книги и памфлеты диссидентов выдавливали их из страны. Не берем Сталинское время, там все понятно, а позже. При чем у писателей всегда был выбор, пойти на цензуру и остаться или свалить за рубеж и выпустить книгу полностью. И те кто сваливали, делали это из-за тщеславия в основном, а не потому что рамки их зажали, что жить нельзя.
А сейчас так и подавно, книги на любую тему тоннами в РФ выпускаются, без ограничений. И потому что нет ограничений, мы не получим второго Пастернака, Бунина, Солженицына и так далее..✊
Или:
Рок-эн-Рольщики, Буддисты, монахи, заключенные Гуантаномо, Стивен Хокинг, смертельно больные, кто не считает важным мнение других о себе, и так далее✊ ✊
Если бы немцы жили по нашей российской философии, то давно бы уже вернули себе Пруссию. И сейчас бы Россия, Польша, США, Великобритания, Украина и Франция обсуждали новый пакет санкций против Германии.
1) по самой современной теории, государство - это абстракция.
2) у всех все везде можно отнять. Через банки, суды, и так далее. Вопрос насколько этот ОТЪЕМ, стал легализован законодательно и как часто происходят такие отьемы.
Опять же, человек по сути зверь, если есть возможность что то отнять, то он как правило отнимет. Из какой страны он , нет разницы. Демократические Америкосы, отнимают целые страны, БЕЗ САНКЦИИ ООН, БЕЗ СОГЛАСИЯ НАРОДА, а просто потому что могут. Соответственно если можно им, то почему нельзя нам??
Канули в Лету уже те замечательные времена, когда у алкашей землю отбирали, сейчас настали совсем волчьи времена: блокадниц из-за трех пачек масла убивают.
Я имел ввиду, что по тому количеству туристов, которое до последнего времени стало выезжать за границу жизнь большинства россиян изменилась, у них появились деньги и они отказались от местного туризма, как в фильме, с обильными возлияниями. А побывав за границей, опускаться ниже уровня иностранцев, которые знают как себя вести в приличном обществе и никто не хочет выглядеть маргиналом, им теперь не захочется.
Что касается несчастной бабушки, то людей на такую ответственную работу без сердца и ума принимать нельзя...
Что касается мата, то как ни крути - это признак низкой культуры или деградации личности, а в цивилизованном мире признак принадлежности или происхождения из низших классов, т.е. явного неудачника, которого за это будут презирать и над которым будут посмеиваться. А имидж на Западе стоит очень дорого и его потерять - потерять многое. Поэтому и носят дорогие костюмы и ездят в шикарных авто и ведут себя как аристократы из народа, хотя им легче удавиться, чем потратить лишний доллар. Не сомневаюсь, что на Западе много юморили над вышедшем из себя Хрущевым или дирижирующим оркестром Ельциным. В России это возможность для начальника показать свою беспомощность и опуститься на уровень подчиненных, что бы они его приняли за "своего" и мысленно похлопывали по плечу, называя Сашей или Пашей. Люди которым всё равно как они выглядят - опустившиеся люди. Поэтому Звягинцев постарался таким способом показать западному зрителю опустившихся людей в фильме - смотрите, они такие несчастные: ведь они пьют водку и матерятся - упасть ниже некуда. И проблема Николая в том, что он пьет, матерится и ничего не делает. Он мог поставить точку после того как у него отобрали бизнес и начать новую жизнь, переехав в столицу или начав новый бизнес. Он мог начать новую жизнь после того как семейная жизнь потерпела фиаско, надо было только отпустить жену и разъехаться. Но он ничего так и не сделал и в третий раз судьба решила уже за него.
А вот в Москве и Питере у скольких людей забрали квартиры, людей этих убили и трупы их уничтожили. Некоторые случаи были раскрыты (скорее случайно) и получили огласку. Но об остальных 99% таких случаев мы даже не знаем. Мы видим что одинокие люди исчезают, в квартирах их кто-то поселяется. Еще исчезают владельцы частного бизнеса, проститутки, дети... Леса Московской и Ленинградской областей усеяны трупами и костями..
А че ты хотел, КАПИТАЛИЗМ, привыкай. А эти леса, только по известной человечеству Истории , уже как 1500 лет усеяны костями. Собственно 30 см гумуса нашей планеты, ничто иное, как перегнившие остатки людей\зверей\бактерий\листьев. Нет, ты конечно должен добиваться расследования всех известных тебе эпизодов, ну если не страшно✊ . А вопрос более философский, чем Российский. Название территории , в этом вопросе роли не играет...
Очень хорошо, что удалили мат - фильму это пошло на пользу, герои теперь выглядят людьми, а не животными и вызывают больше сострадания. В фильме нет счастливых людей, все и даже антигерой-мэр пьют горькую и несчастны, кроме одного - отца Алексея, который напоминает человека не от мира сего. Роль Коли, Алексея Серебрякова, яркая, но достаточно однообразная и мне кажется не идет ни в какое сравнение с ролью адвоката Званцева из "Бандитского Петербурга-2". Вот это был фильм!✊ Какой шок, какие эмоции он вызвал и до сих пор вызывает. После такого фильма удивить "откровениями" о жизни в России уже сложно. Эстетский, высокохудожественный "Левиафан" бледная тень в сравнении с ним. Но всё равно я бы похвалил режиссера за интересный, "задевающий за живое" сценарий и впечатляющую съёмку. Звягинцев мастер политкорректности, намеков и полунамеков и каждый найдет в фильме то, что захочет увидеть. Но мне кажется, что жизнь показанная в фильме устарела на несколько лет. 9/10
А по поводу церкви и правды про нашу власть..Все всё знают. Как проходят выборы едра и нашего вождя! Вертикаль!
Роскомнадзор запретил россиян...тк узбеки дешевле
ps ничего личного к узбекам, просто юмор
Какос, Бэнтли, яхты, дачи на Мальдивах, все схвачено, везде свои. И все заново, и так по кругу✊
Как-то многоточия в конце я у Звягинцева не заметил...
Точка это смерть, то, что с мэрским карателем произошло. Или жахнуть об землю Меланхолией.
А Колян живой, плачет и вопросы задает. И жить будет.
Черти - это всегда люди, точнее: люди - это творение Дьявола. Животные - это творение Бога.
была же история, когда черти загрузились в свиней, и хрюшки утопились. По воле божьей, между прочим. Аллюзия.
✊ Точно так. Все хотят заработать, осталось еще Оскара получить за ЭТО, и все будут счастливы. Америкосы, что поддержали протест в глубинке, МЫ из патриотических чувств. ✊
да прекрасно я понимаю, что не отличаются в целом картинки (страна-то одна ✊ ), но мне лично приятнее смотреть на примере не совсем опустившегося в бездну дурака, чем потонувшего по собственной воле левиафана...
глядишь, следующее кино будет и еще повыше приподнятым, у нас везде должны быть думающие люди в том числе и в верхушке, хотя бы 1-2 особи ✊
а система, да фиг с ней, такими темпами она сама развалится, или как жена вратаря зенитовсокго взлетит в рекламный щит на крутом повороте...
еще разок вон рубль шатнет до соточки хотя бы за бакс, и будет Украина в мирном варианте (те сброс балласта в виде пенсионеров и 60% населения с минимальным доходом, которые раньше могли картошку себе позволить, а при баксе за 100 будут хлеб голый с водицей завтракать, обедать и ужинать)
ну я сосредотачивал внимание на вариантах потому, что мне лично очевидно, что в одном случае человек вступает в конфронтацию с властью (еле уносит ноги потом), отчаивается и бежит в конце концов трясти людей, чтобы те очнулись, получает по лицу, тк толпе бесполезно что-либо ну и хэппи-энд (не очень хэппи)...налицо некие стремления героя, подкрепленные определенными действиями, не находишь? Что в Левиафане? Зовем адвоката, бухаем (в перерыве матюкаемся на бухого мэра, замечательная сценка прям 2 барана на одни ворота с разных сторон), адвокат мало того, что проблему не решает (в перерывах между бухаем), дык еще и жену потр...эм...окучивает, расстраиваемся, бухаем еще сильнее, прощаем жену, она топится, опять бухаем, сын говорит "папка хорош уже бухать-то", пофиг бухаем (а что еще в этом мире делать)...ну вот как-то так...где тут целенаправленные действия подскажешь?) Бухаем что ли?) ✊ это конечно действие, но никуда не направленное ✊ те ну совсем.
ps тут было много спойлеров все остальные, кроме test'a не читаем ✊
pps вроде уже разжевал все и не очень сумбурно ✊ с аргументами
ppps и, кстати, Дурак то тоже в ресторан к бухой власти прибежал совсем даже не под шофе ✊ (четко прослеживается параллель со сценкой с 2мя баранами)
ну ты же уже набросал ответы) а говоришь их нет...
есть еще вариант Джона Доу в весьма известном кино "7" Финчера, есть вариант Христа, на котором целая религия базируется...каждый решает, что делать в меру своей человечности...адвокатишку-то Николай не пристрелил, хотя там налицо был грех под названием Lust (похоть)...
а вот пример американца, о котором любительница божьих коровок писала (сорри этот ник я не осилю ]✊ ) очень даже ничего и показателен, ведь там человеческих жертв кроме него не было...пострадала только гос. собственность, и видимо не без причины, раз человек дошел до таких поступков.
ps что у американцев не отнять, они люди действия в большинстве своем, у нас куча вариантов от Иванушки дурачка до Обломова и прочих рефлексирующих личностей...а у них там все ручной труд а не умственный, решил и сделал ✊ ...в кино причем тоже вполне человечные персонажи, в том же Дураке, его вытаскивают из могилы, а вот в 7ке Миллз маньяка закапывает, хотя всю дорогу он вроде бы должен был быть бобром и не впускать в себя осла...в общем тут вопросы риторические в высшей степени, но даже в 2х фильмах угол зрения слегка отличается, на что я и указывал...слабее Левиафан, просто слабее ✊
по Левиафану не понравился уровень чернухи, с водкой и матами перебор совершенно не в тему, и если человек все проблемы начинает решать водкой, те не решать вовсе, то проще поступить, как сделала эгоистка-жена (с большим приветом в виде бумеранга мужу за свою смерть, вот уж мэр обрадовался такой возможности, лучше бы действительно с адвокатишкой отчалила)...опускаться всегда очень легко, но в том же Дураке гг до конца пытался остаться на своих принципах и (хоть и так же плохо кончил) до конца пытался что-то сделать...
опять же сравнивая с Дураком, система показана совсем без размаха, ни мэр, ни его "летучка" не вызвали никаких эмоций, так и хотелось всю дорогу Звягинцева КО назвать, тоже мне открыл глаза...критика властей - оно конечно похвально, и по большому счету только этот факт пробудил во мне интерес глянуть русские работы да еще и в жанре драмы, но был такой Салтыков-Щедрин, если не ошибаюсь, высказавшийся коротко и емко, насчет чем того, чем будут заниматься в России через 100 лет...так что Америку Звягинцев открыл только американцам...а как по мне, так Дурак получает заслуженную 4ку, а Левиафан - это только на трояк...слегка перефразируя, пить меньше надо (с)
ps 6/10
pps и меня уже начинают подбешивать попытки отечественного кино провоцировать зрителя соверешнно не к месту, то в географе школьница попкой в трусах к учителю прижимается, то тут стрижка Лядовой ниже пупка ("повезло" же человеку с фамилией), я понимаю, что интерес по ходу фильма нужно поддерживать, но не роняя планку материала до уровня ниже плинтуса...как-будто у мигалкина научились, который сиськи своей дочери вывесил в своем бессмертном творении...тьфу...а стрижка хоть и симпатичная, но только отвлекала внимание, как шулер, который разводит вас с 3мя стаканчиками
ppps оба фильма (Дурак, Левиафан) депрессивные по сути своей, так что не рекомендуются к просмотру беременным и тд по тексту
Ответ на сообщение peacefrog от 11/01/2015 - 01:57:33
Так оно. Церковь (в фильме) утверждает, что всякая власть от бога, а власть она же из народа, а народ показан быдлом, значит, власть не быдлом быть не может по определению. Получается, что быдло-власть от бога, как грустно. Риторика главы местной РПЦ чуть ли не самое страшное в фильме. Он же благословляет беспредел в своих корыстных интересах.
я слышала, что американский прототип в своем городке с помощью тяжелой техники покрушил чиновничьи заведения. Тоже не сильно почтенный выход.
Интересно, что Нимфоманка в режиссерской и сценарной не заявлена. Только в актерских(Шарлотта, я с тобой!).
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