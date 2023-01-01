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Левиафан Левиафан
Киноафиша Фильмы Левиафан Награды и номинации фильма Левиафан
Левиафан 2014 / Россия
7.1 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Левиафан

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Каннский кинофестиваль 2014 Каннский кинофестиваль 2014
Лучший сценарий
Победитель
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Звук свободы
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2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Россия, драма, мелодрама
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2023, Китай, анимация
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