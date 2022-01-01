Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новая подружка Новая подружка
Киноафиша Фильмы Новая подружка Новая подружка, 2014: актеры и роли
Une nouvelle amie Новая подружка 2014 / Франция
7.0 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Новая подружка, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Озон Франсуа Озон Francois Ozon
В ролях
Ромен Дюрис Ромен Дюрис Romain Duris Анаис Демустье Анаис Демустье Anaïs Demoustier Рафаэль Персонас Рафаэль Персонас Raphaël Personnaz Жан-Клод Боль-Редда Жан-Клод Боль-Редда Jean-Claude Bolle-Reddat Джонатан Луис Джонатан Луис Jonathan Louis Одри Куотури Одри Куотури Audrey Quoturi
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Приложение киноафиши