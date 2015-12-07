Наша рецензия

Пока в России местные энтузиасты предпринимают энергичные попытки максимально регламентировать здешнее функционирование и поведение, предписывая народу, в чем ходить по летним улицам, в чем бракосочетаться, как доставлять паспорта эмбрионам и как не рисовать зловредно-извращенную радугу на бутылках с молоком, – на Западе точно такие же энтузиасты ищут, наоборот, все мыслимые способы размыть подобную идентичность, смешать все карты, краски и определенности. Самая удобная, ибо самая…