Беру пачку сметаны – через 20 минут шикарный торт готов: без выпечки и возни с коржами

Уже 5 лет кладу столовую ложку в барабан стиральной машины — полотенца мягкие, как облачко, а стирка заметно чище

В СССР в сыре часто попадались мелкие цифры, а сейчас их днем с огнем не сыщешь – вот почему

«Страшный тест принес я в твой дом, Надежда»: угадаете 6 советских фильмов по героине из деревни?

Для фанатов Джин-у этот тест — как подземелье E-ранга: покажет, хорошо ли вы помните «Поднятие уровня»

Детективам НТВ до этого сериала как до Луны: «Большая маленькая ложь» возвращается спустя 9 лет

Бесцельно бродит по Петербургу и чинит старую рухлядь: куда «пропал» Устюгов из «Ментовских войн»

Парк очень странного периода: на «Нетфликс» нашли замену сериалу о детишках из Хоукинса — но вместо Векны совсем другие монстры

«Гнойная заноза на теле нашего кинематографа» — кричал Михалков на празднике в честь «Москва слезам не верит»

«Как там Кармайн»: «Сопрано» получит вторую жизнь, но без нюансов для России не обошлось