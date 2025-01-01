Не могу передать, как мне жаль и стыдно. Я думал, что справлюсь. Думал, что стану тем человеком, о котором тебе говорил. А потом, где-то по пути... я подумал, что теряю тебя. Но на самом деле терял себя. Этот мир такой запутанный, и я на минуту потерял себя. А теперь смотрю, как ты готова всё ради меня бросить. Я этого не допущу. Я люблю тебя и обещаю стать лучше, если ты дашь мне шанс. Пожалуйста, Джулс. Позволь мне всё исправить.