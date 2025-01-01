BenДа. Но я почти уверен, что это сначала Марк Твен сказал.
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BenЯ просто знаю, что в моей жизни есть пустота, и мне нужно её заполнить... скоро.
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BenВо мне всё ещё есть музыка, в этом я абсолютно уверен!
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Jules[растерянно и возбуждённо]Я не хочу, чтобы меня похоронили в одиночестве. Пэйдж будет с мужем, Мэтт — со своей новой семьёй, а меня похоронят среди чужих. В секции чужих одиночек на кладбище. Не то чтобы это причина держаться вместе. Просто, понимаешь, это такой страшный нюанс.
BenДавай сразу снимем это с твоих плеч. Ты можешь быть похоронена со мной и Молли. У меня, так сказать, есть место, хорошо?
JulesНам всегда говорили, что мы можем стать кем угодно, делать что угодно. И, мне кажется, парни как будто не отставали, но и не получали столько поддержки, понимаешь? Типа, мы — поколение «давай, девчонка». У нас была Опра. А вот интересно, как парни вписываются. Кажется, они до сих пор пытаются разобраться. Всё ещё одеваются как дети. Всё ещё играют в видеоигры. Хотя в них они стали мастерами. Так что...
Jules[опирается на Бена]Как за одно поколение мужчины превратились из таких парней, как Джек Николсон и Харрисон Форд, в... возьмём Бена. Исчезающий вид. Понимаете? Смотрите и учитесь, ребята. Потому что, если спросите меня, вот что такое круто.
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Fiona[Фиона делает ему массаж за столом и становится довольно интимно]Я Фиона, штатный массажист. Классно, что здесь есть ещё один старичок, но ещё ничего... Как там, Бен?
Davis[Протягивает ему газету, чтобы прикрыть колени]Держи... Ты не так стар, как я думал.
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JulesСейчас 2015 год, и мы всё ещё критикуем работающих мам?
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JulesЗнаешь, правда в том, что в тебе есть что-то, что заставляет меня чувствовать себя спокойнее, или более уравновешенной, или что-то в этом роде. И это мне очень нужно. Очевидно.
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MattНе могу передать, как мне жаль и стыдно. Я думал, что справлюсь. Думал, что стану тем человеком, о котором тебе говорил. А потом, где-то по пути... я подумал, что теряю тебя. Но на самом деле терял себя. Этот мир такой запутанный, и я на минуту потерял себя. А теперь смотрю, как ты готова всё ради меня бросить. Я этого не допущу. Я люблю тебя и обещаю стать лучше, если ты дашь мне шанс. Пожалуйста, Джулс. Позволь мне всё исправить.
Jules[рыдает навзрыд]Знаешь, что было бы кстати? Если бы у тебя был платок.
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[последние слова]
BenДыши и расслабляйся для внутреннего равновесия... Дыши глубоко, Жюль.
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Jules[Машет подруге дочери, которая прячется за ногами мамы]Привет, Мэдди.
Paige[Шёпотом]Биполярная!
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JulesНикто больше не называет мужчин "мужиками". Ты замечал? Женщины перешли от "девчонок" к "женщинам", а мужчины — от "мужчин" к "парням". Это проблема в целом. Ты понимаешь, о чём я?
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Jules[Отсылка к разнице в возрасте]Рад, что ты тоже видишь в этом юмор.
Ben[Улыбается с иронией]Трудно было бы не увидеть.