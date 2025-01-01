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Киноафиша Фильмы Стажер Цитаты из фильма Стажер

Цитаты из фильма Стажер

Ben «Правильно поступать — никогда не ошибаешься.»
Jules Кто это сказал, ты?
Ben Да. Но я почти уверен, что это сначала Марк Твен сказал.
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Ben Я просто знаю, что в моей жизни есть пустота, и мне нужно её заполнить... скоро.
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Ben Во мне всё ещё есть музыка, в этом я абсолютно уверен!
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Jules [растерянно и возбуждённо] Я не хочу, чтобы меня похоронили в одиночестве. Пэйдж будет с мужем, Мэтт — со своей новой семьёй, а меня похоронят среди чужих. В секции чужих одиночек на кладбище. Не то чтобы это причина держаться вместе. Просто, понимаешь, это такой страшный нюанс.
Ben Давай сразу снимем это с твоих плеч. Ты можешь быть похоронена со мной и Молли. У меня, так сказать, есть место, хорошо?
Jules О. Большое спасибо.
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Jules Марка Цукерберга никогда не назначали генеральным директором — и он был подростком!
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Jules Вот моя теория на этот счёт. Мы все выросли в эпоху «приведи дочь на работу», да?
Ben Ага.
Jules Нам всегда говорили, что мы можем стать кем угодно, делать что угодно. И, мне кажется, парни как будто не отставали, но и не получали столько поддержки, понимаешь? Типа, мы — поколение «давай, девчонка». У нас была Опра. А вот интересно, как парни вписываются. Кажется, они до сих пор пытаются разобраться. Всё ещё одеваются как дети. Всё ещё играют в видеоигры. Хотя в них они стали мастерами. Так что...
Davis Обожаю видеоигры!
Lewis Ох, ёлки.
Jules [опирается на Бена] Как за одно поколение мужчины превратились из таких парней, как Джек Николсон и Харрисон Форд, в... возьмём Бена. Исчезающий вид. Понимаете? Смотрите и учитесь, ребята. Потому что, если спросите меня, вот что такое круто.
🧡
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Fiona [Фиона делает ему массаж за столом и становится довольно интимно] Я Фиона, штатный массажист. Классно, что здесь есть ещё один старичок, но ещё ничего... Как там, Бен?
Ben Ох, ммм, ну вот это да
Davis [Протягивает ему газету, чтобы прикрыть колени] Держи... Ты не так стар, как я думал.
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Jules Сейчас 2015 год, и мы всё ещё критикуем работающих мам?
🧡
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Jules Знаешь, правда в том, что в тебе есть что-то, что заставляет меня чувствовать себя спокойнее, или более уравновешенной, или что-то в этом роде. И это мне очень нужно. Очевидно.
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Matt Не могу передать, как мне жаль и стыдно. Я думал, что справлюсь. Думал, что стану тем человеком, о котором тебе говорил. А потом, где-то по пути... я подумал, что теряю тебя. Но на самом деле терял себя. Этот мир такой запутанный, и я на минуту потерял себя. А теперь смотрю, как ты готова всё ради меня бросить. Я этого не допущу. Я люблю тебя и обещаю стать лучше, если ты дашь мне шанс. Пожалуйста, Джулс. Позволь мне всё исправить.
Jules [рыдает навзрыд] Знаешь, что было бы кстати? Если бы у тебя был платок.
🧡
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[последние слова]
Ben Дыши и расслабляйся для внутреннего равновесия... Дыши глубоко, Жюль.
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Jules [Машет подруге дочери, которая прячется за ногами мамы] Привет, Мэдди.
Paige [Шёпотом] Биполярная!
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Jules Никто больше не называет мужчин "мужиками". Ты замечал? Женщины перешли от "девчонок" к "женщинам", а мужчины — от "мужчин" к "парням". Это проблема в целом. Ты понимаешь, о чём я?
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Jules [Отсылка к разнице в возрасте] Рад, что ты тоже видишь в этом юмор.
Ben [Улыбается с иронией] Трудно было бы не увидеть.
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Ben Снова в деле. Слава богу!
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Fiona Сидение — это новое курение.
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Davis Ого! Это твой шкаф? Занятой человек в городе. Что у тебя во всех этих ящиках?
Ben Трусы, футболки, платки, носовые платки...
Davis Хорошо, а что с этим носовым платком? Этого я совсем не понимаю.
Ben Это необходимо. Что ваше поколение этого не знает — преступление. Лучшая причина носить носовой платок — одалживать его.
Davis Хм.
Ben Спроси у Джейсона об этом. Женщины плачут, Дэвис. Мы носим его для них. Один из последних остатков рыцарского джентльмена.
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Jules Я хотел сказать стажёр и лучший друг.
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Ben Чем я занимаюсь в оставшиеся дни? Да всем, что только можно. Гольф, книги, фильмы, пасьянс. Пробовал йогу, учился готовить, завёл цветы, ходил на курсы китайского.
[на китайском]
Ben Поверьте, я перепробовал всё.
[на английском]
Ben Перевод... поверьте, я перепробовал всё.
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Matt Мы как твои сестринские жены.
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Ben Ты должен испытывать только гордость за то, что сделал, и я бы не хотел видеть, чтобы кто-то отнял это у тебя.
🧡
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🥱
Ben Бен: Я Бен Уиттакер. У меня назначена встреча с мисс Остин.
Becky Бекки: Я думала, она встречается с новым стажёром.
Ben Бен: Это я.
Becky Бекки: Сколько тебе лет?
Ben Бен: 70, а ты?
Becky Бекки: Мне 24. Знаю, выгляжу старше. Работа такая — старит, что в твоём случае, наверное, не очень... Извини.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Я Бен Уиттакер. У меня назначена встреча с мисс Остин.
Becky Я думала, она встречается со своим новым стажёром.
Ben Это я.
Becky Сколько тебе лет?
Ben 70, а ты?
Becky Мне 24. Знаю, выгляжу старше. Работа такая — старит, что в твоём случае не очень... Извини.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jules Значит, ты на Фейсбуке, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jules Я позвоню тебе, когда будет что поручить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lewis Так значит, ты говоришь, что бреешься каждый день своей жизни — даже по воскресеньям и даже если знаешь, что никого из знакомых не встретишь...
[Бен закатывает глаза]
🧡
👏
🥺
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