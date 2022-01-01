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Ланчбокс Ланчбокс
Киноафиша Фильмы Ланчбокс Ланчбокс, 2014: актеры и роли
The Lunchbox Ланчбокс 2014 / Индия / Франция / Германия / США
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Ланчбокс, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ритеш Батра Ритеш Батра Ritesh Batra
В ролях
Ирфан Кхан Ирфан Кхан Irfan Khan Нимрат Каур Nimrat Kaur Навазуддин Сиддикуи Навазуддин Сиддикуи Nawazuddin Siddiqui Дензиль Смит Denzil Smith Бхарати Ачрекар Bharati Achrekar Накул Ваид Nakul Vaid
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