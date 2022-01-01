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Ланчбокс
Ланчбокс, 2014: актеры и роли
The Lunchbox
Ланчбокс
2014 / Индия / Франция / Германия / США
7.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Ланчбокс, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ритеш Батра
Ritesh Batra
В ролях
Ирфан Кхан
Irfan Khan
Нимрат Каур
Nimrat Kaur
Навазуддин Сиддикуи
Nawazuddin Siddiqui
Дензиль Смит
Denzil Smith
Бхарати Ачрекар
Bharati Achrekar
Накул Ваид
Nakul Vaid
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