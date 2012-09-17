Пятнадцатилетний Митрий живёт в деревушке в Сенегале. Как и все подростки его возраста, он играет в футбол и мечтает о «Барсе» и «Челси». Его семья скидывается и влезает в долги, чтобы ему помочь. Но прибыв в Париж, он оказывается один и без гроша в кармане, а возращение со стыдом в родные края ему кажется немыслимым. Так начинаются приключения парня, полного находчивых идей. Его заветная мечта о футболе возрождается во время неожиданной встречи.

