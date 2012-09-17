Оповещения от Киноафиши
Как лев

Comme un lion 18+
О фильме

Пятнадцатилетний Митрий живёт в деревушке в Сенегале. Как и все подростки его возраста, он играет в футбол и мечтает о «Барсе» и «Челси». Его семья скидывается и влезает в долги, чтобы ему помочь. Но прибыв в Париж, он оказывается один и без гроша в кармане, а возращение со стыдом в родные края ему кажется немыслимым. Так начинаются приключения парня, полного находчивых идей. Его заветная мечта о футболе возрождается во время неожиданной встречи.
Как лев - трейлер
Как лев  трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 17 сентября 2012
Дата выхода
18 сентября 2013 Бельгия
17 сентября 2012 Франция
5 января 2014 Япония
MPAA G
Сборы в мире $1 612
Производство Lazennec 3, Arte France Cinéma, ARTE
Другие названия
Comme un lion, Little Lion, Como un león, Wie ein Löwe
Режиссер
Самюэль Колларде
В ролях
Марк Барбе
Марк Барбе
Жан-Франсуа Стевенен
Анн Косенс
Анн Косенс
Марк Берман
Татьяна Рожо
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb
Новости о фильме
В Казани пройдут Дни франкофонного кино
В Казани пройдут Дни франкофонного кино С 22 по 30 апреля на большом экране казанского кинотеатра «Мир» покажут шесть французских фильмов программы Дни франкофонного кино. В рамках фестиваля состоится российская
Написать
18 апреля 2017 18:12
Как лев - трейлер
Как лев Трейлер
