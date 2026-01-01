Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марк Берман
Marc Berman
Киноафиша
Персоны
Марк Берман
Марк Берман
Marc Berman
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.1
Путешествие
(1992)
6.8
Макароны
(1985)
6.7
Нитрат серебра
(1997)
Фильмография Марк Берман
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Приключения
Спорт
Год
Все
2017
2012
1997
1993
1992
1985
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
5.5
На самый верх
Tout là-haut
приключения, спорт
2017, Франция
Смотреть трейлер
6.1
Как лев
Comme un lion
драма
2012, Франция
Смотреть трейлер
6.7
Нитрат серебра
Nitrato d'argento
комедия, исторический
1997, Франция / Италия / Венгрия
6.1
Метиска
Метиска
мелодрама, комедия
1993, Франция / Бельгия
7.1
Путешествие
El viaje
приключения, драма
1992, Аргентина / Мексика / Франция / Испания / Великобритания
6.8
Макароны
Maccheroni
комедия, драма
1985, Италия
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667