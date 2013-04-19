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Постер фильма Побелка
5.8
Побелка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Побелка
5.8

Побелка

, 2013
Whitewash
Канада / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Побелка
5.8
Побелка - Трейлер
Побелка  Трейлер

В ролях

Томас Хейден Черч
Томас Хейден Черч
Bruce Landry
Ани Паскаль
Waitress
Эмануэль Хосс-Десмарайс
Винсент Хосс-Десмарайс
Man - Cottage
Марк Лабреш
Марк Лабреш
Paul Blackburn
Женевьева Ларош
Woman - Cottage
Изабель Нелисс
Sylvio Archambault
Cook
Yvette Auger-Pratte
Elderly Lady - Diner
Bonfield Marcoux
Man - Garage
Claire Jacques
Cashier - General Store
Pierre Leblanc
Customer - General Store
Режиссер Эмануэль Хосс-Десмарайс
Сценарист Marc Tulin, Эмануэль Хосс-Десмарайс
Композитор Serge Nakauchi Pelletier
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 19 апреля 2013
Дата выхода
27 ноября 2013 Италия
19 апреля 2013 США
Производство micro_scope
Другие названия
Whitewash, Czysty jak lza, Whitewash - Colpevole fino a prova contraria, Whitewash: L'homme que j'ai tué, Обеление, 洗罪, Mascherare

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Побелка - Трейлер
Побелка Трейлер
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Цитаты

[последние слова]
Bruce [закадровый голос] Знаешь, говорят, что каждый виновный — свой собственный палач. Говорят ещё, что завтра будет лучше. А знаешь, что я скажу? Чёрт побери, как же холодно.

Отзывы о фильме

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