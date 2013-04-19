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Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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5.8
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Побелка
5.8
Побелка
, 2013
Whitewash
Канада / драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
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Цитаты
5.8
Побелка
Трейлер
Трейлер
В ролях
Томас Хейден Черч
Bruce Landry
Ани Паскаль
Waitress
Эмануэль Хосс-Десмарайс
Винсент Хосс-Десмарайс
Man - Cottage
Марк Лабреш
Paul Blackburn
Женевьева Ларош
Woman - Cottage
Изабель Нелисс
Sylvio Archambault
Cook
Yvette Auger-Pratte
Elderly Lady - Diner
Bonfield Marcoux
Man - Garage
Claire Jacques
Cashier - General Store
Pierre Leblanc
Customer - General Store
Режиссер
Эмануэль Хосс-Десмарайс
Сценарист
Marc Tulin
,
Эмануэль Хосс-Десмарайс
Композитор
Serge Nakauchi Pelletier
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
19 апреля 2013
Дата выхода
27 ноября 2013
Италия
19 апреля 2013
США
Производство
micro_scope
Другие названия
Whitewash, Czysty jak lza, Whitewash - Colpevole fino a prova contraria, Whitewash: L'homme que j'ai tué, Обеление, 洗罪, Mascherare
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Рейтинг фильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Трейлеры фильма
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Побелка
Трейлер
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Кадры из фильма
Цитаты
[последние слова]
Bruce
[закадровый голос]
Знаешь, говорят, что каждый виновный — свой собственный палач. Говорят ещё, что завтра будет лучше. А знаешь, что я скажу? Чёрт побери, как же холодно.
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