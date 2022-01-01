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Джеймс Браун. Путь наверх Джеймс Браун. Путь наверх
Киноафиша Фильмы Джеймс Браун. Путь наверх Джеймс Браун. Путь наверх, 2014: актеры и роли
Get on Up Джеймс Браун. Путь наверх 2014 / США
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Джеймс Браун. Путь наверх, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тейт Тэйлор Тейт Тэйлор Tate Taylor
В ролях
Тараджи П. Хенсон Тараджи П. Хенсон Taraji P. Henson Дэн Эйкройд Дэн Эйкройд Dan Aykroyd Виола Дэвис Виола Дэвис Viola Davis Октавия Спенсер Октавия Спенсер Octavia Spencer Тика Самптер Тика Самптер Tika Sumpter Ленни Джеймс Ленни Джеймс Lennie James Нелсан Эллис Nelsan Ellis Чедвик Боузман Чедвик Боузман Chadwick Boseman
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