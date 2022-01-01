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Джеймс Браун. Путь наверх
Джеймс Браун. Путь наверх, 2014: актеры и роли
Get on Up
Джеймс Браун. Путь наверх
2014 / США
Трейлер
7.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Джеймс Браун. Путь наверх, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тейт Тэйлор
Tate Taylor
В ролях
Тараджи П. Хенсон
Taraji P. Henson
Дэн Эйкройд
Dan Aykroyd
Виола Дэвис
Viola Davis
Октавия Спенсер
Octavia Spencer
Тика Самптер
Tika Sumpter
Ленни Джеймс
Lennie James
Нелсан Эллис
Nelsan Ellis
Чедвик Боузман
Chadwick Boseman
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