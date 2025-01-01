Ronald MillerТы уже ломал руку, помнишь? Ты упал из нашего домика на дереве. Кеннет поднял тебя, и мы донесли тебя до больницы 12 кварталов.
Kenneth WurmanДа, ты плакал всю дорогу.
Ronald MillerМы тогда все были друзьями, помнишь? А теперь ты хочешь покончить с ним, только потому что он разговаривает с Пэтти на твоей стороне столовой. Чёрт, это глупо. Я знаю, потому что именно там я хотел быть. На твоей стороне, с твоей компанией. Но я облажался. Видишь ли, я пытался купить себе место. Но Кеннет — он никого не пытается купить. Он просто пытается найти друзей, оставаясь собой. Крутые, ботаники, твоя сторона, моя — всё это чушь. Самое сложное — быть собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Разговаривает с Синди у её дома]
Ronald MillerМне нужно с тобой поговорить. Каждый раз, когда я звоню, ты либо принимаешь ванну, моешь волосы, либо находишься за границей. Кстати, это была хорошая отмазка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[девчонки в машине у Синди]
BarbaraПочему бы нам не пойти с Рональдом? Он же милый и хороший...
PattyИ отличный...
[Синди и Барбара смотрят на неё]
PattyДа ну, леди так не говорят.
Cindy ManciniНу, тогда мне стоит запомнить это на случай, если увижу такую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Квинт входит на новогоднюю вечеринку]
QuintКвинт с нами! Пусть начнётся веселье!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cindy ManciniЛуна теперь выглядит иначе, она уже не такая загадочная и романтичная, как раньше.
Cindy ManciniТы! Даже Бобби думал, что мы встречаемся. Круто, да? Ха! Все вы думали, что мы пара. Какая шутка!... Рональд Миллер заплатил мне 1000 баксов, чтобы я делала вид, что он мне нравится. Вот это сделка, а? 1000 долларов, чтобы встречаться с ним месяц. Этот парень... О боже. Он меня купил. И всех вас тоже. Ему надоело быть никем. Да, и он сказал, что все вы будете поклоняться ему, если мы начнем встречаться. А я не верила. Думала: «Да ну!» И он был прав! Нет, оставь меня в покое. Он был прав. Наш маленький план сработал, правда, Рональд? Танец. Этот глупый танец! Какие вы все последователи. Знаете, по крайней мере, я получила... По крайней мере, меня заплатили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. ManciniСначала он ботан, потом вы с ним встречаетесь. А потом он опять ботан. Дорогая, я не знаю, кто такой ботан.
Cindy ManciniНаверное, на данный момент ботан — это Рональд Миллер.
Mrs. ManciniКто сказал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cindy ManciniАйрис? О, да, это большая добыча. Её покатали больше, чем у Грейхаунда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ronald Miller[Рональд читает стихи Синди]"Однажды я мечтаю, что он обнимет меня в своих руках, в море глубокого синего, вместе наконец, вместе вдвоём", ох, это так красиво, я не знал, что ты поэтесса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ПэттиОн прошёл путь от полнейшего ботана до настоящей звезды!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Рональд впервые идёт по модному коридору и начинает разговаривать с девчонками]
QuintЯ научился ценить изящные вещи в жизни. Даже беру с собой вино в поездки. Никогда не знаешь, какого качества напиток на вечеринке.
Fran[нюхает вино и кашляет]Очень по-классному.
Quint[делает глоток из бутылки с вином]Ага. Я за стиль. Это теперь моё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ronald MillerУ нас действительно много классных воспоминаний, но будь честен... разве тебе не хочется быть популярным?
Kenneth WurmanИ постоянно находиться в какой-то тусовке... нет.
Ronald MillerЧто с нами случилось? В начальной школе мы все были друзьями.
Kenneth WurmanПотому что нас всех заставляли сидеть вместе. Но, в средней школе, в старших классах — забудь. Спортсмены стали спортсменами. Чирлидерши — чирлидершами. А мы остались собой. Мне нравимся мы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ronald MillerО! Ты... Ты разбил меня в новогоднюю ночь. Но я понял — ты сделал мне одолжение. Ты вернул меня к реальности. Всё, чего я хотел — это быть рядом с тобой. А когда я наконец оказался там, это уже был не я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PattyКлассный прикид!
BarbaraКакая строгая замша!
Cindy ManciniРебята, это ерунда. Бобби прислал мне это из Айовы. Знаете, там отличная кожа.
PattyДа, конечно. Лучшая кожа — из Рима, Парижа и Де-Мойна!