Quint [Рональду] О, возвращение живой дряни.

Ronald Miller [подходит с битой] Почему бы тебе не отстать?

Quint Почему бы тебе не вернуться туда, где твоё место, хоз хед.

Ronald Miller Убери руки от Кеннета, или я сломаю тебе руку. Твою бросковую руку.

Quint А ну да? Не смеши меня, газонокосильщик.

[бьёт битой по столу]

Quint [Отпусти Кеннета]

Ronald Miller Ты уже ломал руку, помнишь? Ты упал из нашего домика на дереве. Кеннет поднял тебя, и мы донесли тебя до больницы 12 кварталов.

Kenneth Wurman Да, ты плакал всю дорогу.