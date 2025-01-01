Меню
Цитаты из фильма Любовь нельзя купить

Ronald Miller Задроты, качки. Мои, ваши. Это всё ерунда. И так сложно просто быть собой.
[Синди Роналду после их притворного расставания]
Синди Мансини Что бы ни случилось с твоей популярностью, оставайся собой, не меняйся ради других.
Рональд Миллер Я меняться? Никогда.
[Рональд моет машину Синди]
Ronald Miller Ты можешь сделать всё, что захочешь, если вложишь в это сердце и разум!
Quint [Рональду] О, возвращение живой дряни.
Ronald Miller [подходит с битой] Почему бы тебе не отстать?
Quint Почему бы тебе не вернуться туда, где твоё место, хоз хед.
Ronald Miller Убери руки от Кеннета, или я сломаю тебе руку. Твою бросковую руку.
Quint А ну да? Не смеши меня, газонокосильщик.
Ronald Miller Отпускай. СЕЙЧАС!
[бьёт битой по столу]
Quint [Отпусти Кеннета]
Ronald Miller Ты уже ломал руку, помнишь? Ты упал из нашего домика на дереве. Кеннет поднял тебя, и мы донесли тебя до больницы 12 кварталов.
Kenneth Wurman Да, ты плакал всю дорогу.
Ronald Miller Мы тогда все были друзьями, помнишь? А теперь ты хочешь покончить с ним, только потому что он разговаривает с Пэтти на твоей стороне столовой. Чёрт, это глупо. Я знаю, потому что именно там я хотел быть. На твоей стороне, с твоей компанией. Но я облажался. Видишь ли, я пытался купить себе место. Но Кеннет — он никого не пытается купить. Он просто пытается найти друзей, оставаясь собой. Крутые, ботаники, твоя сторона, моя — всё это чушь. Самое сложное — быть собой.
[Разговаривает с Синди у её дома]
Ronald Miller Мне нужно с тобой поговорить. Каждый раз, когда я звоню, ты либо принимаешь ванну, моешь волосы, либо находишься за границей. Кстати, это была хорошая отмазка.
[девчонки в машине у Синди]
Barbara Почему бы нам не пойти с Рональдом? Он же милый и хороший...
Patty И отличный...
[Синди и Барбара смотрят на неё]
Patty Да ну, леди так не говорят.
Cindy Mancini Ну, тогда мне стоит запомнить это на случай, если увижу такую.
[Квинт входит на новогоднюю вечеринку]
Quint Квинт с нами! Пусть начнётся веселье!
Cindy Mancini Луна теперь выглядит иначе, она уже не такая загадочная и романтичная, как раньше.
Ronald Miller Прости, что я все испортил.
Cindy Mancini Ты ничего не испортил, просто всё изменил, наверное.
Transfer Girl Ты не учился на экономиста? Ты мог получить меня всего за 49,95 $.
Ronald Miller Я иду на вечеринку. К Джону Ричмонду, там будет Синди Манчини.
Chuckie Miller Синди Манчини? Старшая, капитанша группы поддержки, самая красивая девчонка в округе?
Ronald Miller Это она. Ладно, я опаздываю, надо бежать.
Chuckie Miller Бежать? Что-то тут пахнет в пригороде.
Чаки Миллер Ты уничтожил моего брата.
Синди Манчини Что?
Чаки Миллер Ты превратил его из «ботаника» в «короля», а потом в никого.
Синди Манчини Чаки Миллер, да? Он прибег к помощи своего мальчика на побегушках?
Чаки Миллер Мальчик? Я тут никакого мальчика не вижу.
[Синди наносит пудру на его лицо]
Чаки Миллер Ты думаешь, ты меня заткнул?
Синди Манчини Не заткнул? Ну, тогда я попробую ещё раз.
[пытается накрасить Чаки помадой]
Чаки Миллер [уходит]
[говорит друзьям]
Чаки Миллер Детка сказала, что это хорошо для моего цвета лица.
Ronald Miller Я просто думаю, что было бы веселее тусоваться с этими ребятами в нашем выпускном классе... ходить на матчи...
Kenneth Wurman Мы ходим на все матчи.
Ronald Miller Мы сидим в гостевой секции, Кеннет... в нашей же школе.
Пэтти [сняв лифчик] Бьюсь об заклад, ты никогда не видел ничего подобного.
Рональд Миллер Ну, у моих родителей есть кабельное.
Cindy Mancini Ты! Даже Бобби думал, что мы встречаемся. Круто, да? Ха! Все вы думали, что мы пара. Какая шутка!... Рональд Миллер заплатил мне 1000 баксов, чтобы я делала вид, что он мне нравится. Вот это сделка, а? 1000 долларов, чтобы встречаться с ним месяц. Этот парень... О боже. Он меня купил. И всех вас тоже. Ему надоело быть никем. Да, и он сказал, что все вы будете поклоняться ему, если мы начнем встречаться. А я не верила. Думала: «Да ну!» И он был прав! Нет, оставь меня в покое. Он был прав. Наш маленький план сработал, правда, Рональд? Танец. Этот глупый танец! Какие вы все последователи. Знаете, по крайней мере, я получила... По крайней мере, меня заплатили.
Mrs. Mancini Сначала он ботан, потом вы с ним встречаетесь. А потом он опять ботан. Дорогая, я не знаю, кто такой ботан.
Cindy Mancini Наверное, на данный момент ботан — это Рональд Миллер.
Mrs. Mancini Кто сказал?
Cindy Mancini Айрис? О, да, это большая добыча. Её покатали больше, чем у Грейхаунда!
Ronald Miller [Рональд читает стихи Синди] "Однажды я мечтаю, что он обнимет меня в своих руках, в море глубокого синего, вместе наконец, вместе вдвоём", ох, это так красиво, я не знал, что ты поэтесса.
Пэтти Он прошёл путь от полнейшего ботана до настоящей звезды!
[Рональд впервые идёт по модному коридору и начинает разговаривать с девчонками]
Patty Ты раньше у нас газон косил?
Ronald Miller Да, и у вас самые красивые рододендроны в городе!
Patty Родо-кто?
Cindy Mancini Ребята, я вас дома догоню.
Barbara Что он сказал?
Patty Мне всё равно! Мне нравится его рубашка...
[Пэтти соблазняет Роналда в машине]
Patty Тебе нравятся отношения на расстоянии?
Ronald Miller Нет.
Patty Тогда почему бы тебе не дотронуться до кого-нибудь?
[кладёт руки ей на грудь]
Kenneth Wurman Смотри, это ритуал африканского муравьеда!
[Чаки о карточных вечерах Роналда]
Chuckie Miller Карточные игры с отсталыми. Что может быть лучше ночи с картами, фишками, дипами и придурками?
[Обеденный разговор у Миллеров в день получения табеля]
Ronald Miller Вот вам пример примата. Вырастил маньяка, который рубит кукол, и что ты делаешь каждый раз, когда его видишь? Даёшь ему деньги. Отлично!
Chuckie Miller Отдыхаю!
Rons Dad Заткнись, Чак!
Chuckie Miller Я с мамой говорю!
Rons Mom Заткнись, Чак!
Cindy Mancini Ты под кайфом?
Ronald Miller Я хочу тебя арендовать.
Cindy Mancini Хочешь меня арендовать?
Ronald Miller Да. Ты прикидываешься, что я тебе нравлюсь, и мы пару недель тусим вместе... и это сделает меня популярным.
Cindy Mancini Просто гулять со мной – это не сделает тебя популярным.
Ronald Miller У меня есть тысяча долларов, что это сработает.
Cindy Mancini Похоже, ты слишком много косил газонов!
Чаки Миллер То, что у нас здесь, — это то, чему я только что научился, называется законом спроса и предложения. Я дам тебе пульт, но буду требовать, скажем, два бакса.
Рональд Миллер Неправильно! Экономическая теория так не работает.
Чаки Миллер Слушай, я это в седьмом классе учил, а не в Гарварде.
Рональд Миллер Ладно, я тебе объясню теорию относительности. Либо ты сейчас включаешь «Бэндстэнд», либо у меня на родственника меньше.
Чаки Миллер Я включу «Бэндстэнд» только ради тебя.
Patty Как будто мы не должны знать, что он НАС СПРЯЧЕННО гоняет на своей спаз-машине.
Ronald Miller Как его зовут, Биф?
Cindy Mancini Не ври мне! Его зовут Брент!
Ronald Miller Есть разница?
Rons Dad [говорит Роналду] Я горжусь тобой, сынок. Ты работал, ты зарабатывал, ты копил...
Chuckie Miller Ты просишь! Эй, Большой Дэйв, не одолжишь ли двадцатку на необходимые вещи!
Cindy Mancini Ребята, посмотрите на лоб... здесь что, знак "информация"?
Ronald Miller Ты игнорировала придурка Дональда Миллера целых семнадцать лет, а теперь хочешь прокатиться на экспрессе Ронни Миллера!
Barbara Вы, ребята, просто помешаны на телесных функциях!
Patty Ну, это же не требует никакого умения.
Ronald Miller О, я не знаю. Для него это почти искусство.
Quint Я научился ценить изящные вещи в жизни. Даже беру с собой вино в поездки. Никогда не знаешь, какого качества напиток на вечеринке.
Fran [нюхает вино и кашляет] Очень по-классному.
Quint [делает глоток из бутылки с вином] Ага. Я за стиль. Это теперь моё.
Ronald Miller У нас действительно много классных воспоминаний, но будь честен... разве тебе не хочется быть популярным?
Kenneth Wurman И постоянно находиться в какой-то тусовке... нет.
Ronald Miller Что с нами случилось? В начальной школе мы все были друзьями.
Kenneth Wurman Потому что нас всех заставляли сидеть вместе. Но, в средней школе, в старших классах — забудь. Спортсмены стали спортсменами. Чирлидерши — чирлидершами. А мы остались собой. Мне нравимся мы.
Ronald Miller О! Ты... Ты разбил меня в новогоднюю ночь. Но я понял — ты сделал мне одолжение. Ты вернул меня к реальности. Всё, чего я хотел — это быть рядом с тобой. А когда я наконец оказался там, это уже был не я.
Patty Классный прикид!
Barbara Какая строгая замша!
Cindy Mancini Ребята, это ерунда. Бобби прислал мне это из Айовы. Знаете, там отличная кожа.
Patty Да, конечно. Лучшая кожа — из Рима, Парижа и Де-Мойна!
Jock Смотри — сборище задротов!
Пэтти Разве ты не косил у нас газон?
Рональд Миллер Да, и у тебя самые красивые рододендроны в городе!
Пэтти Родо-что?
Синди Мансини Ребята, увидимся на уроке домоводства, ок?
Барбара Что он сказал?
Пэтти Мне всё равно! Смотри на его рубашку...
Kenneth Wurman Зачем тебе о них думать? Они и не подозревают о нашем существовании.
Big John Эй, внимaние, ботан! Он тоже в нашем квартале.
Квинт [Рональду, когда он сидит в популярной секции столовой] Ты не в той секции сидишь? *Лузеры* - слева!
Синди Манчини Тогда, наверное, тебе направо надо.
[Квинт бросает ей взгляд]
Синди Манчини Это секция для *п#здов*!
Barbara Это тачка для ботанов.
Kenneth Wurman Ты влюблён в Синди? Ну, большинство живых существ в неё влюблены, но она нам не по зубам.
Ronald Miller Это должен быть самый важный год в нашей жизни. Вечер выпускников, вечеринки, День встречи выпускников... Мы должны создавать воспоминания.
Kenneth Wurman Воспоминания? У нас их полно. Комитет по выпускному альбому, видеопрокат, карточные игры по субботам...
Ronald Miller Карты — для дебилов.
Chuckie Miller [про Рональда] Будто он больше не чудак.
Patty Постой-ка! Во-первых, если я не ошибаюсь... у тебя всё ещё есть Бобби. Во-вторых, ты бросила Ронни, так что он теперь свободная добыча.
Quint Рональд Миллер? Его не могли пристроить даже на уроках труда.
Kenneth Wurman [указывает на Рональда] Эй, могло быть и хуже. Мы могли бы быть одни, как тот бедняга.
Fran Моя мама не пускает меня близко к замше. Слишком сложно чистить.
Cindy Mancini Я знаю. Моя мама так же считает.
Cindy Mancini [любопытным одноклассникам, которые хотят узнать, почему она встречается с Роналдом] Ребята, посмотрите на мой лоб. Видите там табличку с надписью «Информация»?
