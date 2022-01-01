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Любовь нельзя купить
Любовь нельзя купить, 1987: актеры и роли
Can't Buy Me Love
Любовь нельзя купить
1987 / США
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Любовь нельзя купить, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стив Рэш
Steve Rash
В ролях
Патрик Демпси
Patrick Dempsey
Аманда Петерсон
Amanda Peterson
Кортни Гейнс
Courtney Gains
Тина Каспари
Tina Caspary
Сет Грин
Seth Green
Шэрон Фаррелл
Sharon Farrell
Дарси ДеМосс
Darcy DeMoss
Деннис Дуган
Dennis Dugan
Клойс Морроу
Cloyce Morrow
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