Люди считают себя уникальными, поэтому построили всю свою теорию бытия на этой уникальности. Один — их единица измерения, но это не так. Все социальные системы, которые мы создали, — лишь набросок. Один плюс один равно двум. Вот всё, что мы усвоили, но на самом деле один плюс один никогда не было равно двум. На самом деле не существует ни чисел, ни букв. Мы придумали код, чтобы свести наше существование к человеческим размерам, чтобы сделать его понятным. Мы создали шкалу, чтобы забыть о его неизмеримых масштабах.