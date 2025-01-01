Меню
Люси Невежество рождает хаос, а не знание.
Professor Norman Мы, люди, больше озабочены тем, чтобы иметь, чем тем, чтобы быть.
[последние слова]
Lucy [закадровый голос] Жизнь была дана нам миллиард лет назад. Теперь ты знаешь, что с ней делать.
Pierre Del Rio [Во время скоростной поездки по Парижу, когда за рулём Люси] Лучше опоздать, чем умереть.
Lucy Мы на самом деле никогда не умираем.
Lucy Мы оцифровали наше бытие, чтобы уместить его в человеческий масштаб, чтобы сделать его понятным, мы создали меру, чтобы забыть о его безграничности.
[первые реплики]
Люси [за кадром] Жизнь была дана нам миллиард лет назад. Что же мы с ней сделали?
Lucy Люди считают себя уникальными, поэтому построили всю свою теорию бытия на этой уникальности. Один — их единица измерения, но это не так. Все социальные системы, которые мы создали, — лишь набросок. Один плюс один равно двум. Вот всё, что мы усвоили, но на самом деле один плюс один никогда не было равно двум. На самом деле не существует ни чисел, ни букв. Мы придумали код, чтобы свести наше существование к человеческим размерам, чтобы сделать его понятным. Мы создали шкалу, чтобы забыть о его неизмеримых масштабах.
Pierre Del Rio Эй, где она?
[Смотрит на свой телефон, на экране текст: «Я везде.»]
Lucy Время — единственная настоящая единица измерения. Оно доказывает существование материи. Без времени нас не существует.
Lucy [Сидит в самолёте, собираясь приземлиться в Париже, поднимает бокал шампанского и перед тем, как начать распадаться] За знания.
Professor Norman Для таких примитивных существ, как мы, жизнь кажется имеющей лишь одну цель: выиграть время. И именно прохождение через время кажется единственной настоящей задачей каждой клетки в наших телах. Чтобы достичь этой цели, масса клеток, из которых состоят дождевые черви и люди, имеет всего две стратегии. Быть бессмертными или размножаться. Если среда обитания недостаточно благоприятна или питательна, клетка выбирает бессмертие. Иными словами, самодостаточность и самоуправление. С другой стороны, если среда благоприятна, они выбирают размножение. Таким образом, когда они умирают, они передают важную информацию и знания следующей клетке. Та передаёт их следующей, и так далее. Так знания и обучение передаются сквозь время.
Lucy Время придаёт смысл всему, что существует. Время — единственная настоящая мера.
Professor Norman Знаешь... Если задуматься о самой природе жизни — в самом её начале, когда первая клетка делилась на две — единственной целью жизни было передать то, что было усвоено. Не было никакой высшей цели. Так что если ты спрашиваешь меня, что делать со всем этим знанием, которое ты копишь, я скажу... Передавай его дальше...
Lucy [внезапно прижимая руки Джанга к стулу ножами] Обучение — это всегда больно. Как когда ты маленький, кости растут, и всё болит.
Professor Norman Жизнь животных на Земле существует уже миллионы лет. Но большинство видов используют всего 3–5% своих мозговых возможностей. И только когда мы дошли до человека — вершины животной цепи — мы увидели, что вид начинает использовать больше мозгового потенциала. 10% может показаться немного, но это много, если учесть всё, чего мы с этим достигли.
[первый полёт, истребители, дороги, армии, роботы, фондовый рынок, ракеты, спутники]
Pierre Del Rio [протискивая машину сквозь час пик] Ты всегда так ездишь?
Lucy Я никогда раньше не водила.
Professor Norman Мы так помешаны на власти и прибыли.
