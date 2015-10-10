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Миссия невыполнима: Племя изгоев Миссия невыполнима: Племя изгоев
Киноафиша Фильмы Миссия невыполнима: Племя изгоев Отзывы о фильме «Миссия невыполнима: Племя изгоев»
Mission: Impossible 5 Миссия невыполнима: Племя изгоев 2015 / США
7.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Миссия невыполнима: Племя изгоев»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Новая сказка о шпионах В нашем мире не так уж много вещей, которые остаются неизменными. Но сюжеты приключенческих боевиков «Миссия невыполнима» уж точно в этом числе. Да, меняются режиссеры, но не Том Круз! Он по-прежнему специальный агент вечного отряда, а отряд по-прежнему вызывает чье-то недовольство. Если в прошлой серии крутого Итана Ханта и его коллег обвинили в причастности к взрыву Кремля, то в этой отряд попросту ликвидировали, очернив славное имя нашего героя. Но разве…

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Людмила 10 октября 2015, 16:16
С удовольствием посмотрела очередную "Миссию". Не стареющий Том Круз, в отличной физической форме, красавчик Джереми Реннер, интересная шведская актриса Ребекка Фергюсон, фантастическая гонка на байках, головокружительные трюки… Настоящий экшн на фоне прекрасной Венской оперы, горного серпантина в Марокко, нереального секретного водного резервуара, где Итан, рискуя жизнью (как всегда), пытается что-то там подменить… Конечно, есть ляпы, нестыковки, но все это ерунда, потому что на эти 2 часа вы точно забудете о житейских проблемах, политике и т.п. Рекомендую посмотреть. Хотя бы поэтому 
10 октября 2015, 16:16 Ответить
ТА 10 октября 2015, 16:18
Отлично ✊
10 октября 2015, 16:18 Ответить
маргарита 10 октября 2015, 16:18
✊ ✊ ✊
10 октября 2015, 16:18 Ответить
это я 10 октября 2015, 16:18
А будет открыто нормальное обсуждение фильма а не это уродство?
10 октября 2015, 16:18 Ответить
вот 10 октября 2015, 16:18
Форум-то сгниет, а сайт сгниет вместе с ним
10 октября 2015, 16:18 Ответить
тест 10 октября 2015, 16:18
кто ходил на фильм?
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Вадим 10 октября 2015, 16:18
Фильм снят на 35 мм спасибо !!!
10 октября 2015, 16:18 Ответить
зритель 10 октября 2015, 16:18
Честно говоря, во всех предыдущих Миссиях мне нравилась только музыка. Это фильм приятно удивил. Если особо не вдаваться в смысл и не замечать ляпов, то фильм оказался легким, с долей юмора, и хорошим экшеном. Из трех последних просмотренных новых боевиков (Терминатор, Миссия и Вне себя) Миссия оказался самым интересным. Рекомендую к просмотру.
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Ира 10 октября 2015, 16:18
Я сходила! Отлично! Мне очень понравилось!
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Елена 10 октября 2015, 16:18
Как интересно раньше было почитать отзывы бывалых в нормальном окне обсуждений.. А теперь только вот такое безобразие(((( Печаль :(
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Андрей 10 октября 2015, 16:18
Не понял, а сюжет с Крузом, висящем на самолёте был?
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Юрий 10 октября 2015, 16:23
Классный фильм! Всего в меру, и драк и стрелялок и юмора. А Спецэффекты порой захватывали дух, в прямом смысле этого слова. Рекомендую.
10 октября 2015, 16:23 Ответить
ТА 10 октября 2015, 16:23
Отлично ✊
10 октября 2015, 16:23 Ответить
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