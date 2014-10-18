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Постер фильма Бабочки
5.8
Бабочки - Трейлер
Киноафиша Фильмы Бабочки
5.8

Бабочки

, 2012
Pillangók
Венгрия / драма, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Бабочки
5.8
Бабочки - Трейлер
Бабочки  Трейлер

О фильме

Эта история могла произойти только там, где шансы на выживание равны практически нулю, где мелочи приобретают огромное значение, а люди хотят завладеть тем, что им никогда не принадлежало. Лесли, самый большой неудачник в мире, недавно вышел из тюрьмы. Чтобы получить шанс на лучшую жизнь, он решает соорудить в деревушке, жители которой погрязли в нищете и алкоголизме, футбольное поле. Опустившаяся и спивающаяся Вероника надеется найти счастье в любви к Лесли. А её девятилетний сын Марк начинает играть на скрипке благодаря старому музыканту, в прошлом которого скрываются мрачные тайны. Судьбы четырёх героев причудливо переплетаются.

В ролях

Питер Рудольф
László
Балаж Галко
Uncle Zsigmond
Китти Кери
Vera
Николас Сипек
Márk
Эрика Надаши
Erzsi
Петер Андораи
Motil
Valentin Venczel
Sanyi
Режиссер Габор Форгач
Сценарист Tibor Fonyódi, Mónika Magyari
Композитор Arthur Valentin Grósz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 18 октября 2014
Дата выхода
18 октября 2014 Венгрия
Производство HCC Media Group, Parabel FilmStudio
Другие названия
Pillangók

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Бабочки - Трейлер
Бабочки Трейлер
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Отзывы о фильме

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