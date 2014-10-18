Эта история могла произойти только там, где шансы на выживание равны практически нулю, где мелочи приобретают огромное значение, а люди хотят завладеть тем, что им никогда не принадлежало. Лесли, самый большой неудачник в мире, недавно вышел из тюрьмы. Чтобы получить шанс на лучшую жизнь, он решает соорудить в деревушке, жители которой погрязли в нищете и алкоголизме, футбольное поле. Опустившаяся и спивающаяся Вероника надеется найти счастье в любви к Лесли. А её девятилетний сын Марк начинает играть на скрипке благодаря старому музыканту, в прошлом которого скрываются мрачные тайны. Судьбы четырёх героев причудливо переплетаются.