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Бабочки - трейлер
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Бабочки. Трейлер

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Дата публикации: 13 ноября 2013
Бабочки – Эта история могла произойти только там, где шансы на выживание равны практически нулю, где мелочи приобретают огромное значение, а люди хотят завладеть тем, что им никогда не принадлежало. Лесли, самый большой неудачник в мире, недавно вышел из тюрьмы. Чтобы получить шанс на лучшую жизнь, он решает соорудить в деревушке, жители которой погрязли в нищете и алкоголизме, футбольное поле. Опустившаяся и спивающаяся Вероника надеется найти счастье в любви к Лесли. А её девятилетний сын Марк начинает играть на скрипке благодаря старому музыканту, в прошлом которого скрываются мрачные тайны. Судьбы четырёх героев причудливо переплетаются.
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5.8 Бабочки
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