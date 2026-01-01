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Эллиотт Титтенсор
Elliott Tittensor
Киноафиша
Персоны
Эллиотт Титтенсор
Эллиотт Титтенсор
Elliott Tittensor
Дата рождения
3 ноября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Биография Эллиотта Титтенсора
Родился 3 ноября 1989 года. Хейвуд, Великобритания.
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Популярные фильмы
7.8
Дюнкерк
(2017)
7.6
Прямой круг
(2025)
6.6
Остров Спайк
(2012)
Фильмография Эллиотта Титтенсора
7.6
Прямой круг
Straight Circle
комедия
2025, США
7.8
Дюнкерк
Dunkirk
драма, военный, исторический
2017, США / Великобритания / Франция
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Рецензия
6.6
Остров Спайк
Spike Island
комедия, музыка, драма
2012, Великобритания
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