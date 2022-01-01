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За тех, кто в море За тех, кто в море
Киноафиша Фильмы За тех, кто в море За тех, кто в море, 2013: актеры и роли
For Those In Peril За тех, кто в море 2013 / Великобритания
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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За тех, кто в море, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Райт Paul Wright
В ролях
Джордж МакКэй Джордж МакКэй George MacKay Кейт Дики Кейт Дики Kate Dickie Майкл Смайли Майкл Смайли Michael Smiley Брайан МакКарди Brian McCardie Никола Берли Nichola Burley Конор МакКэррон
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