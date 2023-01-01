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За тех, кто в море За тех, кто в море
Киноафиша Фильмы За тех, кто в море Награды и номинации фильма За тех, кто в море
For Those In Peril За тех, кто в море 2013 / Великобритания
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Награды и номинации фильма За тех, кто в море

Вся информация о фильме
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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2023, Франция, приключения, анимация
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