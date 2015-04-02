Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кухня в Париже Кухня в Париже
Киноафиша Фильмы Кухня в Париже Отзывы о фильме «Кухня в Париже»
Кухня в Париже 2014 / Россия
7.4 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Кухня в Париже»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, хорошая комедия с приключениями. Нисколько не пожалела, что сходила, а наоборот очень рада. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Фильм хорош.



Сразу оговорюсь, приятней его смотреть, если смотрели сериал.

Интересно что шутки в фильме есть разные. Начиная от жопно-сортирного юмора в исполнении Нагиева, и заканчивая современными темами: геи, карлики, политика =)). Так что думаю над чем поугарать найдет каждый.

Не сравнимо со всякими "самый лучший фильм", "остаться в живых"(со Светлаковым), и т.п. Просто небо и земля.



А кино сняли, потому что сериал пользовался популярностью.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Криштиану 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Суууууупер!!!!!!!!!! Идти всем! Даже, кто не смотрел сериал)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Да фильм реально классный. СЮжет отличный. Актёры как и в сериале , все на высоте.



Короче очень круто получилось перенести сериал в кино =))))



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение FOX от 08/05/2014 - 14:27:09


Ну специально для тебя Нагиев шутит жопно-сортирными шутками.

А над чем еще шутить если не над политикой? В КВНе этим пятьдесят лет уже занимаются.

Чем тебе геи и карлики не угодили? Они тоже люди и умеют смеяться над собой, в отличии от тебя видимо.

вот посмотри http://www.youtube.com/watch?v=VQsugNny1C4
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Не фонтан,конечно,но разок посмотреть можно

В любом случае лучше,чем комедии от Сарика
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
av52629 2 апреля 2015, 12:51
ТУПНЯК ПОЛНЫЙ. УЖ СКОЛЬКО РАЗ КЛЯЛСЯ НЕ ХОДИТЬ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОМЕДИИ. НЕТ ОПЯТЬ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Питерская 2 апреля 2015, 12:51
Супер-фильм. уж на что я сериал люблю. но это НАМНОГО лучше. в сериале вечно обижают огузка, и постоянно пьяный шеф.

а тут все прилично и смешно.

советую сходить как на милую комедию. не все же на американские фильмы смотреть.

давно не получала такого удовольствия.

поставлю 10 из 10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tester2000 2 апреля 2015, 12:51
Поддержи отечественное кино - ведь оно само себя не посмотрит...

Мне кажется, после просмотра трейлера все становиться предельно ясно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ЕленаЕлена 2 февраля 2016, 22:08
Оценка
Никогда не смотрела сериал, но фильм очень понравился. Легкий, веселый и добрый ✊
2 февраля 2016, 22:08 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Триггер 1 комментарий
Малыш Джо
Малыш Джо 1 комментарий
Темная гавань 1 комментарий
Пташка 1 комментарий
Тьма: Вторжение
Тьма: Вторжение 1 комментарий
Наследие: Застывшая кровь
Наследие: Застывшая кровь 1 комментарий
Повелители улиц 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши