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Кухня в Париже
Отзывы о фильме «Кухня в Париже»
Кухня в Париже
2014 / Россия
Трейлер
7.4
Оцените
69
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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kisylya
2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, хорошая комедия с приключениями. Нисколько не пожалела, что сходила, а наоборот очень рада. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Фильм хорош.
Сразу оговорюсь, приятней его смотреть, если смотрели сериал.
Интересно что шутки в фильме есть разные. Начиная от жопно-сортирного юмора в исполнении Нагиева, и заканчивая современными темами: геи, карлики, политика =)). Так что думаю над чем поугарать найдет каждый.
Не сравнимо со всякими "самый лучший фильм", "остаться в живых"(со Светлаковым), и т.п. Просто небо и земля.
А кино сняли, потому что сериал пользовался популярностью.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Криштиану
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Суууууупер!!!!!!!!!! Идти всем! Даже, кто не смотрел сериал)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Да фильм реально классный. СЮжет отличный. Актёры как и в сериале , все на высоте.
Короче очень круто получилось перенести сериал в кино =))))
9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение FOX от 08/05/2014 - 14:27:09
Ну специально для тебя Нагиев шутит жопно-сортирными шутками.
А над чем еще шутить если не над политикой? В КВНе этим пятьдесят лет уже занимаются.
Чем тебе геи и карлики не угодили? Они тоже люди и умеют смеяться над собой, в отличии от тебя видимо.
вот посмотри http://www.youtube.com/watch?v=VQsugNny1C4
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Не фонтан,конечно,но разок посмотреть можно
В любом случае лучше,чем комедии от Сарика
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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av52629
2 апреля 2015, 12:51
ТУПНЯК ПОЛНЫЙ. УЖ СКОЛЬКО РАЗ КЛЯЛСЯ НЕ ХОДИТЬ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОМЕДИИ. НЕТ ОПЯТЬ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Питерская
2 апреля 2015, 12:51
Супер-фильм. уж на что я сериал люблю. но это НАМНОГО лучше. в сериале вечно обижают огузка, и постоянно пьяный шеф.
а тут все прилично и смешно.
советую сходить как на милую комедию. не все же на американские фильмы смотреть.
давно не получала такого удовольствия.
поставлю 10 из 10.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Tester2000
2 апреля 2015, 12:51
Поддержи отечественное кино - ведь оно само себя не посмотрит...
Мне кажется, после просмотра трейлера все становиться предельно ясно.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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ЕленаЕлена
2 февраля 2016, 22:08
Оценка
Никогда не смотрела сериал, но фильм очень понравился. Легкий, веселый и добрый ✊
2 февраля 2016, 22:08
0
0
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Сразу оговорюсь, приятней его смотреть, если смотрели сериал.
Интересно что шутки в фильме есть разные. Начиная от жопно-сортирного юмора в исполнении Нагиева, и заканчивая современными темами: геи, карлики, политика =)). Так что думаю над чем поугарать найдет каждый.
Не сравнимо со всякими "самый лучший фильм", "остаться в живых"(со Светлаковым), и т.п. Просто небо и земля.
А кино сняли, потому что сериал пользовался популярностью.
Короче очень круто получилось перенести сериал в кино =))))
9/10
Ну специально для тебя Нагиев шутит жопно-сортирными шутками.
А над чем еще шутить если не над политикой? В КВНе этим пятьдесят лет уже занимаются.
Чем тебе геи и карлики не угодили? Они тоже люди и умеют смеяться над собой, в отличии от тебя видимо.
вот посмотри http://www.youtube.com/watch?v=VQsugNny1C4
В любом случае лучше,чем комедии от Сарика
а тут все прилично и смешно.
советую сходить как на милую комедию. не все же на американские фильмы смотреть.
давно не получала такого удовольствия.
поставлю 10 из 10.
Мне кажется, после просмотра трейлера все становиться предельно ясно.
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