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Чрево
Sinapupunan
Чрево, 2012
2012 / Филиппины
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
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О фильме
Шалеха, повивальная бабка из филиппинской деревни в провинции Тави-Тави, не может иметь детей. А ее муж мечтает стать отцом. Тогда женщина решает найти вторую жену для своего супруга. Однако накануне свадьбы Шалеху начинает испытывать муки ревности.
Развернуть
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
24 декабря 2012
Возраст
18+
Режиссер
Брийанте Мендоса
В ролях
Нора Аунор
Бембол Роко
Лови По
Мерседес Кебрал
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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