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Чрево Чрево
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Sinapupunan

Чрево, 2012

2012 / Филиппины
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Шалеха, повивальная бабка из филиппинской деревни в провинции Тави-Тави, не может иметь детей. А ее муж мечтает стать отцом. Тогда женщина решает найти вторую жену для своего супруга. Однако накануне свадьбы Шалеху начинает испытывать муки ревности.
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 24 декабря 2012
Возраст 18+
Режиссер
Брийанте Мендоса
В ролях
Нора Аунор
Бембол Роко
Лови По
Мерседес Кебрал
Мерседес Кебрал
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чрево 2 постера
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