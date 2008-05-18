Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Сербис
Сербис

Serbis 18+
Страна Филиппины / Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 18 мая 2008
24 июня 2008 Филиппины
MPAA R
Другие названия
Serbis, Service, Serviço, Servis, Servicio, Serwis, Szolgáltatás, Σέρβις, Сербис, サービス
Режиссер
Данте Мендоза
В ролях
Джина Пареньо
Все актеры и съемочная группа
13 голосов
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
