Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кинороман Кинороман
Киноафиша Фильмы Кинороман Кинороман, 2013: актеры и роли
Cinemanovels Кинороман 2013 / Канада
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кинороман, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Терри Майлз
В ролях
Лорен Ли Смит Лорен Ли Смит Lauren Lee Smith Дженнифер Билз Дженнифер Билз Jennifer Beals Бен Коттон Ben Cotton Кетт Тортон Kett Turton Кэтрин Изабель Кэтрин Изабель Katharine Isabelle Сара Грэй Сара Грэй Sarah Grey
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Приложение киноафиши