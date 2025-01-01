 /**/ ?>
Цитаты из фильма Фантастическая четверка

Цитаты из фильма Фантастическая четверка

[из трейлера]
Dr. Franklin Storm Как мы зашли так далеко? У человечества безмерное стремление открывать, изобретать, создавать. Наше будущее зависит от того, как мы продолжим развивать эти идеалы — это ответственность, которая ляжет на плечи будущих поколений. Но с каждым новым открытием приходят риск, жертвы... и последствия.
Victor Domashev Ты открыл дверь, которую не умеешь закрыть. Ты понятия не имеешь, что идёт.
Reed Richards Что идёт?
Victor Domashev Дум!
Harvey Elder Ты рассчитываешь на этих ребят? Парень, который может растягиваться, девчонка, которую я не вижу, и факел-человек...
[смотрит на Бена]
Harvey Elder Я даже не знаю, что он такое.
[последние реплики]
Рид Ричардс Теперь мы команда, и нас уже четверо, так что нужно придумать название.
Джонни Шторм Типа «Человек-факел и факелочки».
Существо Фу.
Рид Ричардс Нет. Ты шутишь?
Существо Как насчёт «Большой Мозг и его нейроны»?
Сью Шторм Как насчёт «Большой Мозг и её нейроны»?
Джонни Шторм Как насчёт «Два парня, девушка и Существо, которого никто не хотел»?
Рид Ричардс [успокаивает Существо] Эй, мы оба знаем, что ты бы его уделал.
Сью Шторм Эй.
Джонни Шторм Эй. Что?
Рид Ричардс Мы проделали большой путь с того гаража.
Существо Надо сказать — это фантастика.
Рид Ричардс Скажи ещё раз...
Существо Это фантастика.
Рид Ричардс Да, это так. Ребята, я придумал. Готовы?
Джонни Шторм Да...
Reed Richards Больно?
Ben Grimm Я к этому привык.
Reed Richards Прости.
Ben Grimm Ты так говорил, когда уходил.
Reed Richards Я исправлю это.
Ben Grimm Ты не можешь это исправить. Никто не может.
Reed Richards Обещаю. Я исправлю это.
Ben Grimm Я давно перестал верить в твои б##дь.
Reed Richards Ты был моим лучшим другом.
Ben Grimm Посмотри на меня. Я не твой друг. Ты превратил меня во что-то другое.
Dr. Franklin Storm Виктор, остановись! Мы не боги, а просто люди. И вместе мы сильнее, чем порознь.
[из трейлера]
Victor Domashev Будь готов к тому, что грядёт.
Reed Richards Что грядёт?
Victor Domashev Ответы.
[из трейлера]
Harvey Elder Доктор Шторм, мы дали вам шесть лет и миллиарды долларов, а вы ничего не сделали. Что изменилось теперь?
Dr. Franklin Storm Рид Ричардс. Он знает ответы на вопросы, о которых мы даже не догадываемся.
Reed Richards Виктор, не делай этого!
Victor Domashev Виктора нет... есть только Дум!
Johnny Storm Мне нужна мастерская с термостойкой защитой и огромный люк на крыше!
Dr. Franklin Storm Ты очень много на них надеешься... Я же возлагаю на них всю свою веру.
Victor Domashev [смотрит на исследования Рида] Это, по сути, детский рисунок.
Dr. Franklin Storm Знаешь, что говорил Альберт Эйнштейн: если не можешь объяснить просто, значит, не до конца понял.
Sue Storm Музыка — это всего лишь череда изменённых узоров. Музыкант создаёт узор и заставляет нас ждать разрешения... а потом задерживает. Заставляет тебя ждать. Узоры есть во всём и в каждом.
Victor Domashev Конец твоего мира... — начало моего!
Ben Grimm Не позволяй этим халатам гнать тебя, понял?
Reed Richards Если что, я знаю, к кому обратиться. К мышце.
[из трейлера]
Dr. Franklin Storm Я хочу знать только одно: где мои дети?
[из трейлера]
Сью Шторм Хочешь стать знаменитой?
Рид Ричардс Я просто хочу, чтобы моя работа имела значение.
Johnny Storm Ты говорил, что у меня есть потенциал стать кем-то важным. Кто скажет, что это не оно? Иногда всё происходит не просто так.
Dr. Franklin Storm Джонни, ты даже не представляешь, что они собираются с тобой сделать...
Johnny Storm Они ничего со мной не делают, я делаю это для них!
Dr. Franklin Storm Джонни, послушай меня!
Johnny Storm Я слушал, именно поэтому я здесь!
[в квантовых воротах]
Reed Richards Пожалуйста, не взрывайся, пожалуйста, не взрывайся...
Johnny Storm О, да, вот это я и хочу услышать, когда летишь в другое измерение!
Ben Grimm Не волнуйся, он всегда так делает.
Sue Storm Мы не справимся с ним. Он сильнее каждого из нас.
Reed Richards Да, он сильнее. Но не сильнее всех нас вместе.
[последние слова]
Dr. Franklin Storm [Сью и Джонни] Обещайте... что будете друг за друга отвечать.
Ben Grimm [бьёт Виктора] Пора крушить!
Victor Domashev Я знал, что ты вернёшься.
Young Reed Я хочу стать первым человеком в истории, который телепортируется.
[откашливается на фоне смеха в классе]
Mr. Kenny Извините, что?
Young Reed Уже можно передавать квантовую информацию из одного места в другое. Сейчас есть суперкомпьютеры, которые переносят квантовую информацию через пространство. Так почему бы не создать машину, которая может переносить людей?
Mr. Kenny Ну, даже если бы ты мог построить такое, а ты не можешь...
Young Reed Я уже построил. Точнее, строю. В своём гараже.
Mr. Kenny Рядом с твоей летающей машиной?
[ещё больше смеха в классе]
Victor Domashev Пристегнитесь и устраивайтесь поудобнее, ребята. Мы вот-вот войдем в историю.
Ben Grimm Да, или сдохнем. Либо — либо.
Johnny Storm А что если на всё это уйдёт больше времени? Речь может идти о годах.
Sue Storm Я не собираюсь быть инструментом.
Рид Ричардс [стук клавиш] Мне понадобится десять минут.
Доктор Аллен Для чего?
Рид Ричардс Мне нужно внести пару правок в исходный код. У тебя несколько шагов выполнены не по порядку.
Доктор Аллен Не может быть всё так просто.
Рид Ричардс Возможно, не понадобится все десять минут. Может быть чуть меньше.
Dr. Doom Хочешь знать, как я выжил? Это место сохранило меня. Дало мне силу. Могущество.
Dr. Allen Какую силу?
Dr. Doom Ту, которой люди вроде тебя никогда обладать не должны.
[вырывает окно лаборатории]
Dr. Doom Ты не смог удержаться, чтобы не вернуться. Тебе мало разрушить твой мир. Теперь ты хочешь разрушить мой. Виктор. Если этот мир должен погибнуть, чтобы мой мог жить, так тому и быть.
[первые реплики]
Boy С трёх лет я мечтал стать квотербеком Нью-Йорк Джайентс... как мой личный герой, Илай Мэннинг. Годовая зарплата — от 10 до 20 миллионов долларов.
Jimmy Grimm Эй! Время надрать задницы.
[хлопает Бена по голове]
Victor Domashev Должен сказать, это довольно впечатляет...
Reed Richards Спасибо.
Victor Domashev ...что ты чуть не уничтожил всю нашу планету с помощью всего лишь акустического кабеля и алюминиевой фольги.
Reed Richards Да, это была случайность.
