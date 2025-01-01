Young Reed Я хочу стать первым человеком в истории, который телепортируется.

[откашливается на фоне смеха в классе]

Young Reed Уже можно передавать квантовую информацию из одного места в другое. Сейчас есть суперкомпьютеры, которые переносят квантовую информацию через пространство. Так почему бы не создать машину, которая может переносить людей?

Mr. Kenny Ну, даже если бы ты мог построить такое, а ты не можешь...

Young Reed Я уже построил. Точнее, строю. В своём гараже.

Mr. Kenny Рядом с твоей летающей машиной?