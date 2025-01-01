Dr. Franklin StormКак мы зашли так далеко? У человечества безмерное стремление открывать, изобретать, создавать. Наше будущее зависит от того, как мы продолжим развивать эти идеалы — это ответственность, которая ляжет на плечи будущих поколений. Но с каждым новым открытием приходят риск, жертвы... и последствия.
Victor DomashevТы открыл дверь, которую не умеешь закрыть. Ты понятия не имеешь, что идёт.
Young ReedУже можно передавать квантовую информацию из одного места в другое. Сейчас есть суперкомпьютеры, которые переносят квантовую информацию через пространство. Так почему бы не создать машину, которая может переносить людей?
Mr. KennyНу, даже если бы ты мог построить такое, а ты не можешь...
Young ReedЯ уже построил. Точнее, строю. В своём гараже.