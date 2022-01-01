Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Кастинг
Кастинг, 2012: актеры и роли
Casting By
Кастинг
2012 / США
Трейлер
6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Кастинг, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Том Донахью
Tom Donahue
В ролях
Джефф Бриджес
Jeff Bridges
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Роберт Дювалл
Robert Duvall
Клинт Иствуд
Clint Eastwood
Аль Пачино
Al Pacino
Роберт Редфорд
Robert Redford
Вуди Аллен
Woody Allen
Ричард Дрейфусс
Richard Dreyfuss
Дэнни Гловер
Danny Glover
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Отзывы
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул